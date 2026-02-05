Legendarni Hrvat izazvao buru nakon Alcarazova trijumfa: 'Danas je lakše doći do tih brojki'

Carlos Alcaraz novom je titulom na Australian Openu još jednom potvrdio zašto trenutačno drži prvo mjesto na ATP ljestvici. U finalu u Melbourneu pobijedio je Novaka Đokovića, osvojio svoj prvi pehar na Australian Openu i sedmi Grand Slam naslov u karijeri, čime je dodatno učvrstio status lidera nove generacije.

No, slavlje mladog Španjolca brzo je zasjenila izjava bivšeg hrvatskog tenisača Ivana Ljubičića, koja je izazvala žestoke rasprave na društvenim mrežama – ponajviše među Alcarazovim navijačima.

Izjavivši za Tennis World Italia , Ljubičić je povukao zanimljivu paralelu između današnjeg tenisa i ere prije 30-ak godina. Njegova teza je kako doći do sedam Grand Slam titula danas je mentalno lakše nego u prošlosti.

Prema riječima bivšeg trećeg igrača svijeta, razlog leži u promijenjenim standardima koje su postavili Roger Federer, Rafael Nadal i Novak Đoković.

Nekada je, objašnjava Ljubičić, krajnja meta bio Pete Sampras i njegovih 14 Grand Slamova. Danas je ta granica pomaknuta na gotovo nestvarnih 24 ili čak 25 titula, koliko ih ima ili cilja Đoković.

Ljubičić smatra da upravo taj kontekst mijenja percepciju uspjeha:

'Ako vam je krajnji cilj 25 Grand Slamova, onda sedam naslova u ranim dvadesetima više ne djeluje kao nešto povijesno, već kao tek jedna etapa na putu. U tom smislu, mentalni pritisak je manji nego u vremenima kada je sedam značilo da ste nadomak apsolutnog vrha.'

Posebno je istaknuo usporedbu s Björn Borgom, koji je do sedam Grand Slam titula stigao vrlo mlad, ali u eri kada su brojke imale sasvim drugačiju težinu.

Iako Ljubičić nije izravno umanjivao Alcarazov uspjeh, njegove su riječi mnogi protumačili kao provokaciju. Na društvenim mrežama ubrzo su se pojavile kritike, a dio navijača mladog Španjolca optužio je bivšeg hrvatskog reprezentativca da podcjenjuje ono što je Alcaraz već ostvario.

