ŠTO SE DOGODILO?

Bizarne scene: Tenisač imao pobjedu u rukama, otišao je po mobitel i onda je sve krenulo nizbrdo

Bizarne scene: Tenisač imao pobjedu u rukama, otišao je po mobitel i onda je sve krenulo nizbrdo
Foto: Screenshot/x

Društvene mreže su odmah eksplodirale

5.2.2026.
10:23
Sportski.net
Screenshot/x
Bizaran poraz dogodio se francuskom tenisaču Ugi Humbertu u Montpellieru u srijedu u drugom kolu protiv sunarodnjaka Adriana Mannarina.

Naime, u odlučujućem trećem setu igrao se tie-break, Humbert je došao do mini breaka prednosti od 4:3 kada je dogodila bizarna situacija. 36. plasirani francuski tenisač zaustavio je meč, otišao na klupu kako bi provjerio svoj mobitel. Humbert se ispričao, a onda je izgubio četiri poena u nizu i izgubio meč.

Video situacije pogledajte OVDJE.

Društvene mreže su odmah eksplodirale. Mnogi kažu da se radi o namještanju koje je uvijek velika tema u tenisu. Pravila dopuštaju igračima da odu na klupu nakon svakih šest poena u tie-breaku, ali Humbertova odluka da pogleda u svoj telefon u tako ključnom trenutku izazvala je čuđenje. Točan razlog ostaje nejasan, iako neki nagađaju da ga je možda isključivao, ali moguće je da je telefon samo zazvonio.

Ne znamo što je Humberta toliko uznemirilo na mobitelu da je tako loše odigrao do kraja, ali svakako rijetko viđamo tako nešto.

