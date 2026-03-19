Medikol odgovorio Ivani Kekin, pročitajte što su joj poručili: 'Ona ne razumije...'

Možemo je zatražio osnivanje saborskog istražnog povjerenstva o aferi Medikol jer žele da javnost dobije odgovore zašto država nije kupila PET/CT uređaje koje je mogla kupiti za višestruko manje novca od onoga što Medikolu isplaćuje na godišnjoj razini.

"Tražimo osnivanje istražnog povjerenstva o aferi Medikol jer hrvatska javnost nakon gotovo 20 godina mora dobiti odgovore na neka jednostavna pitanja", rekla je Ivana Kekin.

Kekin je kazala i da odgovore na ta pitanja daju svi oni koji su sudjelovali u 'stvaranju tog modela', među kojima su Ivo Sanader, Neven Ljubičić, Darko Milinović, Jadranka Kosor, Andrej Plenković, Milan Kujundžić, Vili Beroš, Irena Hrstić, Željko Reiner, Rajko Ostojić i Siniša Varga.

Odgovor Medikola

Poliklinika Medikol poslala je priopćenje koje prenosimo u cijelosti.

"Nastavno na opetovane manipulacije činjenicama, iznošenja dezinformacija i namjernog iznošenja netočnih tvrdnji u javnost od strane saborske zastupnice Ivane Kekin (Možemo), Poliklinika Medikol očituje se kako slijedi:

Poliklinika Medikol je, u jeku gospodarske krize 2008., vođena stvarnom potrebom onkoloških pacijenata, pokrenula niz kapitalnih ulaganja s ciljem uspostave PET/CT infrastrukture u Republici Hrvatskoj. Od 2009. do kraja 2025. osigurala je pravodobnu i regionalno dostupnu PET/CT dijagnostiku bez lista čekanja za gotovo 155.000 pacijenta (Zagreb, Osijek, Rijeka i Split). HZZO jednostrano određuje cijenu svake ugovorene usluge i broj usluga (limite) koje će ugovoriti pružateljima te plaća jednaku cijenu svih usluga i privatnim i javnim zdravstvenim ustanovama (bolnicama)", poručili su.

'Privatnici dopunjuju kapacitete zdravstva'

"Privatnim pružateljima usluge se plaćaju isključivo po izvršenju (u roku od 60 dana), a javnim bolnicama avansno – 90% sredstava unaprijed, a 10% po stvarnom izvršenju usluge. U godišnjem proračunu HZZO-a za 2024. na sve usluge koje pružaju privatne zdravstvene ustanove izdvojeno je ukupno 1,9%, od čega se tek 0,297% odnosi na stvarno pružene usluge PET/CT-a Medikola", nastavili su.

Naglašavaju kako s tim udjelom, privatni pružatelji ne predstavljaju strukturni fiskalni rizik već 'kvalitetno dopunjuju kapacitete zdravstvenog sustava'.

"Tvrdnje da bi se iznos namijenjen za PET/CT pretragu mogao iskoristiti za kupnju određenog broja dodatnih uređaja pokazuje suštinsko nerazumijevanje funkcioniranja zdravstvenog sustava: riječ je o trošku po izvršenoj usluzi, a ne o proračunskim sredstvima namijenjenim za investicije u zdravstvu", poručili su iz Medikola.

'Nije bilo otpisa dugova'

"Predstečajna nagodba Medikola provedena je u potpunosti u skladu sa zakonom, nije bilo otpisa dugova, a plaćene su i buduće kamate. Kad je u pitanju KBC Rijeka, nalaz Državne revizije iz veljače 2024. potvrdio je ulaganje Poliklinike Medikol u KBC Rijeka u iznosu od 734.130 EUR. Nakon nalaza, angažiran je neovisni vještak koji je proveo analizu i utvrdio sve obveze".

Navode i da je sklopljen sporazum prema kojem je utvrđeno kako je Medikol uložio dodatnih 317.150,59 EUR u prostore koje koristi isključivo KBC Rijeka, odnosno koje Medikol zapravo ne koristi za obavljanje svoje djelatnosti.

"Ta investicija umanjena je za režijske troškove (257.793,28 EUR za razdoblje 2010.–2024. te 3.017,71 EUR za siječanj 2025.), uz dodatnu korekciju zbog korištenja manjeg prostora od ugovorenog (stvarno je omogućeno korištenje 356m2, umjesto 400m2 ugovorene površine), čime je utvrđeno da Poliklinika Medikol ima potraživanja prema KBC-u Rijeka u iznosu od 72.399,06 EUR. Iz toga proizlazi da je Medikol u pretplati, suprotno netočnim navodima o dugovanju", kazali su.

'U središte skrbi stavljamo pacijente'

Nakon provedenog natječaja, a prije sklapanja novog ugovora i temeljem gore navedenog, Poliklinika Medikol kompenzirala je dio svojih ulaganja u prostor kojeg koristi KBC Rijeka, prebijanjem troška za režije koji je utvrdio neovisni vještak. Nije nanijela štetu ni KBC-u Rijeka ni pacijentima. Naprotiv, KBC Rijeka je dobio trajno uređene prostore i prihod od zakupa, dok su pacijenti dobili pravodobnu PET/CT dijagnostiku bez lista čekanja. Ulaganjem u jeku globalne recesije omogućili smo ključnu onkološku dijagnostičku pretragu bez dodatnih troškova za sustav.

Medikol od početka svog djelovanja u središte skrbi stavlja pacijente, omogućujući im zdravstveni nadstandard bez obzira na to dolaze li putem uputnice ili plaćaju privatno. Izričito odbacujemo difamatorne navode o „nepotrebno provedenim PET/CT pretragama“. Svaku PET/CT pretragu od prvog dana rada Poliklinike Medikol ne indiciraju naši liječnici već se odobrava se isključivo na temelju cjelokupne medicinske dokumentacije i preporuke liječnika specijalista koji upućuje pacijenta, uz obveznu konzilijarnu procjenu stručnjaka Poliklinike Medikol, pri čemu se PET/CT provodi samo kada predstavlja najbolju dijagnostičku opciju za pacijenta – bez obzira na to dolazi li putem uputnice ili plaća privatno", priopćili su iz Medikola.