FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
USKORO UŽIVO /

Afera Medikol trese zdravstvo: Čekaju se odgovori, ministrica Hrstić najavila obraćanje

×
Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Privatna poliklinika u prostoru bolnice imala je svoj PET/CT uređaj i iznajmljivanja ga državi, a istovremeno zbrajala dugove zbog neplaćenih komunalnih računa

19.3.2026.
14:30
Dunja Stanković
Luka Antunac/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Ministrica zdravstva Irena Hrstić najavila je obraćanje za medije u četvrtak nakon što je stranka Možemo! zatražila osnivanje saborskog Istražnog povjerenstva o "aferi Medikol", jer, kažu, žele da javnost dobije odgovore zašto država nije kupila PET/CT uređaje koje je mogla kupiti za višestruko manje novca od onoga što isplaćuje Medikolu. 

"Tražimo osnivanje Istražnog povjerenstva o aferi Medikol jer hrvatska javnost nakon gotovo 20 godina mora dobiti odgovore na neka jednostavna pitanja”, poručila je saborska zastupnica Možemo! i predsjednica Odbora za zdravstvo Ivana Kekin na konferenciji za medije u Saboru.

Time je potaknula pitanje kako je nastao model u kojem se stotine milijuna eura javnog novca slijevaju privatniku i zašto država nije kupila uređaje za višestruko manje novca od onoga što Medikolu isplaćuje svake godine. 

Naime, mediji su dan ranije objavili da Medikol godinama nije plaćao režijske troškove u prostoru KBC-a Rijeka, dug je dosegnuo 257.793,28 eura. Unatoč tome, poliklinika je zadržala prostor u bolnici u kojem je postavila svoj PET/CT uređaj i iznajmljivala ga državi. Riječ je inače o prostoru u podrumu bolnice. 

Podsjetimo, bivši ravnatelj bolnice, a sadašnji ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić, tvrdio je da nije tražio PET/CT jer ga bolnica nema gdje staviti.

Uskoro opširnije...

ZdravstvoKbc RijekaMožemoIvana KekinIrena HrstićMedikolMinistarstvo Zdravstva
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike