Afera Medikol trese zdravstvo: Čekaju se odgovori, ministrica Hrstić najavila obraćanje

Ministrica zdravstva Irena Hrstić najavila je obraćanje za medije u četvrtak nakon što je stranka Možemo! zatražila osnivanje saborskog Istražnog povjerenstva o "aferi Medikol", jer, kažu, žele da javnost dobije odgovore zašto država nije kupila PET/CT uređaje koje je mogla kupiti za višestruko manje novca od onoga što isplaćuje Medikolu.

"Tražimo osnivanje Istražnog povjerenstva o aferi Medikol jer hrvatska javnost nakon gotovo 20 godina mora dobiti odgovore na neka jednostavna pitanja”, poručila je saborska zastupnica Možemo! i predsjednica Odbora za zdravstvo Ivana Kekin na konferenciji za medije u Saboru.

Time je potaknula pitanje kako je nastao model u kojem se stotine milijuna eura javnog novca slijevaju privatniku i zašto država nije kupila uređaje za višestruko manje novca od onoga što Medikolu isplaćuje svake godine.

Naime, mediji su dan ranije objavili da Medikol godinama nije plaćao režijske troškove u prostoru KBC-a Rijeka, dug je dosegnuo 257.793,28 eura. Unatoč tome, poliklinika je zadržala prostor u bolnici u kojem je postavila svoj PET/CT uređaj i iznajmljivala ga državi. Riječ je inače o prostoru u podrumu bolnice.

Podsjetimo, bivši ravnatelj bolnice, a sadašnji ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić, tvrdio je da nije tražio PET/CT jer ga bolnica nema gdje staviti.

