Je li bilo propusta? Ministrica progovorila o dvostrukom ubojstvu kod Gospića

Ministarstvo zdravstva ne raspolaže informacijama da je bilo ikakvih propusta u liječenju 47-godišnjaka s duševnim smetnjama, osumnjičenog za dvostruko ubojstvo na području Gospića, izjavila je u četvrtak ministrica Irena Hrstić dodavši da je istraga još u tijeku.

"Ministarstvo zdravstva u ovom trenutku nije informirano o potencijalnim propustima u radu zdravstvenih ustanova", odgovorila je Hrstić upitana za moguće propuste u zdravstvenom sustavu vezano uz liječenje muškarca osumnjičenog za dvostruko ubojstvo 10. ožujka.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović potvrdio je proteklih dana da je riječ o osobi s duševnim smetnjama koja je i ranije bila poznata policiji, a dio medija objavio je da je bolovao od bipolarnog afektivnog poremećaja i da se liječio u Klinici za psihijatriju Vrapče.

"Kako je rečeno do sada u medijskom prostoru, cijeli je slučaj na nadležnim tijelima, u istragama tako da što bude potrebno i neophodno ispred zdravstvenih ustanova, odnosno Ministarstva zdravstva, mi ćemo surađivati. Eventualno ako bude potrebno i za procjenu propusta u liječenju", izjavila je Hrstić na predstavljanju pravilnika o specijalističkom usavršavanju.

Dodala je i kako takve aktivnosti, što se tiče Ministarstva zdravstva, trenutno nisu u tijeku.

POGLEDAJTE VIDEO Ubojica iz Gospića nije bio vezan kada je napao policajce: Evo gdje će ga sada prebaciti