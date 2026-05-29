Helikopterima spasili dvije pacijentice, zapovjednik otkrio najveći izazov: 'To je put u nepoznato'

Vojni helikopteri su ponovno bili u akciji spašavanja života. Kasno sinoć je najprije prevezena pacijentica s otoka Visa. Posada je iz Divulja poletjela u 22 sata prema otoku Visu gdje su preuzeli pacijenticu koja je u 23 sata predana splitskim liječnicima na daljnju medicinsku skrb.

Ista helikopterska posada jutros je prevezla ženu s otoka Korčule s bolovima na području abdomena, koja je u 7 sati stigla u splitsku bolnicu gdje nastavlja liječenje. Obje pacijentice su stabilno i izvan životne opasnosti, rekli su za RTL Danas u KBC-u Split.

RTL Danas posjetio je bazu u Divuljama i razgovarao sa zapovjednikom 395. eskadrile Stjepanom Jovićem o dvjema akcijama.

U kakvoj ugrozi su bile pacijentice na dva različita otoka? Kako ste to izorganizirali?

Danas smo imali dvije intervencije - jedna na Korčuli, jedna na Visu. Samo stanje pacijenata nam nije poznato, jer se sve intervencije rade po postavljenim procedurama. Dakle, što brže i što efikasnije doći do mjesta koje je traženo. Medicinski tim je taj koji se brine o stanju pacijenta.

Medicinski tim je naravno s vama u helikopteru. A kad ste danas kretali - od poziva do kretanja - koliko vam je potrebno da se okupite i dođete na mjesto?

Od inicijalnog poziva nam treba 2-3 minute da dođemo do helikoptera. Napravi se kratak brief s medicinskim timom iz Zavoda za hitnu medicinu splitsko-dalmatinske županije. Taj briefing možda traje minutu i onda se po postavljenim procedurama dolazi do mjesta unesrećenih.

Vi ne znate koje su bile ozlijede kod ove dvije pacijentice, ali u svakom slučaju stižete na mjesto nesreće najbrže što možete bez obzira o kakvim ozljedama se radi i o kakvom stanju je pacijent?

Tako je! Stižemo u najbržem mogućem vremenu, naravno poštujući sve sigurnosne protokole. Stanje pacijenta je naravno zadaća medicinskog tima, a da bi posada profesionalno mogla odrađivati svoj dio posla, ne opterećujemo se previše sa stanjem pacijenta osim ako to ne zahtjeva promjenu profila leta ili slično.

Jesu li ove dvije intervencije bile po nečemu posebne? Jesu li bile teške?

Nama su ove intervencije u okviru standarda. Najviše što nam se može desiti, što je različito od standarda, je loše vrijeme ili ako idemo na intervenciju koja je zapravo traganje i spašavanje, koje su stvarno put u nepoznato.

Dolazi nam i ljeto, sigurno će biti sve više ljudi na obali, vjerojatno i više intervencija. Jeste li spremni za ljeto - što se tiče ljudi i tehnike?

S obzirom na iskustvo koje imamo, već 30 godina u odrađivanju ovog posla, već smo navikli, na pojačani tempo i pojačani režim rada tijekom ljeta tako da smo uvijek spremni na potporu građanima Republike Hrvatske i svim gostima koji su trenutno u njoj.