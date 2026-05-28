FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'24 SATA, 365 DANA' /

HRZ-a po mraku letio prema dalmatinskim otocima: Maloljetnica i Nepalac prevezeni u Split

HRZ-a po mraku letio prema dalmatinskim otocima: Maloljetnica i Nepalac prevezeni u Split
×
Foto: Ilustracija/MORH

Nakon zahtjevne noćne akcije oboje su sigurno sletjeli na helidrom KBC-a Split u 22 sata, gdje su predani liječnicima na daljnje zbrinjavanje

28.5.2026.
12:10
Andrea Vlašić
Ilustracija/MORH
VOYO logo
VOYO logo

Dvije hitne medicinske intervencije s dalmatinskih otoka provedene su sinoć u organizaciji Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Piloti 395. eskadrile transportnih helikoptera 93. krila HRZ-a helikopterom Mi-171Sh prevezli su životno ugrožene pacijente s Korčule i Visa do Kliničkog bolničkog centra Split, izvijestio je MORH.

Sve je počelo nešto prije 21 sat kada je helikopter poletio iz vojarne "Knez Trpimir" u Divuljama. Posada je najprije sletjela na Korčulu gdje je preuzela maloljetnu pacijenticu, a potom nastavila let prema Visu. Ondje su ukrcali i drugog pacijenta, državljanina Nepala kojem je također bila potrebna hitna medicinska pomoć.

Nakon zahtjevne noćne akcije oboje su sigurno sletjeli na helidrom KBC-a Split u 22 sata, gdje su predani liječnicima na daljnje zbrinjavanje.

"Na raspolaganju smo 24 sata, 365 dana, danju i noću – kad god je potrebno", poručio je kapetan helikoptera bojnik Marko Filipović-Grčić.

HrzHelikopterMaloljetnicaNepalacKbc Split
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike