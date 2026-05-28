HRZ-a po mraku letio prema dalmatinskim otocima: Maloljetnica i Nepalac prevezeni u Split

Dvije hitne medicinske intervencije s dalmatinskih otoka provedene su sinoć u organizaciji Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Piloti 395. eskadrile transportnih helikoptera 93. krila HRZ-a helikopterom Mi-171Sh prevezli su životno ugrožene pacijente s Korčule i Visa do Kliničkog bolničkog centra Split, izvijestio je MORH.

Sve je počelo nešto prije 21 sat kada je helikopter poletio iz vojarne "Knez Trpimir" u Divuljama. Posada je najprije sletjela na Korčulu gdje je preuzela maloljetnu pacijenticu, a potom nastavila let prema Visu. Ondje su ukrcali i drugog pacijenta, državljanina Nepala kojem je također bila potrebna hitna medicinska pomoć.

Nakon zahtjevne noćne akcije oboje su sigurno sletjeli na helidrom KBC-a Split u 22 sata, gdje su predani liječnicima na daljnje zbrinjavanje.

"Na raspolaganju smo 24 sata, 365 dana, danju i noću – kad god je potrebno", poručio je kapetan helikoptera bojnik Marko Filipović-Grčić.