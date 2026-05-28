ČEKA SE DRUGI TEST /

Alarm u Austriji zbog sumnje na ebolu: Izolirana pacijentica, prebacit će ju u posebnu kliniku

Foto: Shutterstock/Ilustracija

28.5.2026.
12:47
Dunja Stanković
Zbog sumnje na ebolu u Gornjoj Austriji hospitalizirana je pacijentica. Izolirana je u bolnici, no u nadolazećim satima bi trebala biti premještena u specijaliziranu kliniku za zarazne bolesti u Beču, doznaje austrijski list Heute. 

Riječ je o ženu koja je u srijedu došla na pregled žaleći se na sumnjive simptome. U ponedjeljak se vratila iz Ugande, gdje su potvrđeni slučajevi zaraze. 

Pacijentica je odmah izolirana prema medicinskim smjernicama. Početni krvni test nije otkrio zarazu ebolom, no prema aktualnim pravilima i okružnim vlastima, isto mora pokazati i drugi test. 

Do tada osoba ostaje u bolnici. 

Vlasti su u međuvremenu počele s praćenjem njezinih kontakata. 

Širenje zaraze

Uganda je u srijedu zatvorila granicu s Demokratskom Republikom Kongo kako bi spriječila širenje ebole. Granica će biti zatvorena četiri tjedna za sve osim liječnike, humanitarne i sigurnosne operacije te za prijevoz hrane i tereta. 

Svaka osoba koja dobije dozvolu ulaska u Ugandu iz Konga morat će u izolaciju od 21 dan, navela je vlada.

U Ugandi je prijavljeno sedam slučajeva zaraze i jedan smrtni slučaj od ebole koja se počela širiti iz pokrajine Ituri u Kongu.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) je potvrdila da je u Kongu registrirano više od 900 zaraženih i 220 umrlih. WHO je epidemiju rijetkog soja ebole Bundibugyo proglasila hitnim stanjem od međunarodnog značaja.

Ebola je rijetka, ozbiljna i često smrtonosna bolest koju uzrokuje virus ebole. Prenosi se izravnim kontaktom s krvlju ili drugim tjelesnim tekućinama zaraženih osoba, bilo živih ili preminulih, navodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ).  U to je uključen i nezaštićen spolni odnos s pacijentima, kod kojih je virusna nukleinska kiselina detektirana i do 193 dana nakon njihovog potpunog oporavka od bolesti. 

Bolest se može dobiti i izravnim kontaktom s krvlju i drugim tjelesnim tekućinama zaraženih divljih životinja, živih ili uginulih, poput majmuna, šumskih antilopa i šišmiša.

EbolaVirusZarazaBolestIzolacijaAustrija
