Zahode prazne rukama, maske nose po dva dana. Dok epidemija bijesni, stižu vapaji za pomoć

Mjerenje temperature, pranje ruku ispred zračne luke u gradu Bunia, gdje su se u DR Kongu pojavili prvi slučajevi ebole. Uvedene su mjere pregleda, no zdravstveni radnici zabrinuti uvjetima.

"Trenutačno nemamo ništa. Snalazimo se s onim što imamo. Ponekad jednu zaštitnu masku koristimo i po dva dana", navodi zdravstvena radnica u zračnoj luci Bunia Sylvie Alicama.

Pokrajina Ituri epicentar je epidemije ebole, a zaraženo područje se proširilo te slučajeva ima i u Ugandi. Demokratska Republika Kongo sudjeluje na Svjetskom nogometnog prvenstvu, i to nakon 52 godine. Za sve navijače ili one koji otuda dolaze - prema Meksiku i SAD-u gdje Kongo igra, put je ili direktno preko Etiopije ili iz Kinšase preko Europe - Bruxellesa i Pariza do američkog kontinenta.

Epidemiološki protokoli

No, zemlje domaćini uveli su određene epidemiološke protokole. U Meksiku su to pregledi, sve se svodi na svijesti i odgovornosti samih posjetitelja.

"U slučaju posjetitelja, putem vlastitih putničkih agencija savjetuje se da se izoliraju 21 dan prije dolaska", pojašnjava predsjednica Meksika Claudia Sheinbaum.

"Trenutno ne postoji potpuna zabrana putovanja, ali se preporučuje da se osoba tamo izolira 21 dan", dodaje meksički ministar zdravstva David Kershenobich Stalnikowitz.

U SAD-u su tri zračne luke u Houstonu, Washingtonu i Atlanti određene za provjeru putnika iz pogođenih afričkih zemalja.

"Zabrinut sam za sve, svakako jesam. Mislim da je trenutačno ograničena na Afriku", poručuje američki predsjednik Donald Trump.

Washington je zabranio ulazak svim neamerikancima koji su posljednjih 21 dan boravili u Kongu, Ugandi ili Južnom Sudanu, pa i za nogometne reprezentativce Konga, no oni su odgovorili da su već neko vrijeme u Europi, u Belgiji.

Zaražena mjesta mole za pomoć

"Ovo je najveće masovno okupljanje u povijesti SAD-a i, tri zemlje, prodano je više od pet milijuna ulaznica, 16 gradova, 39 dana. To je veliko.

Kao država, za zdravstvenu sigurnost tijekom Svjetskog prvenstva izdvojili smo nula dolara. Za provođenje zakona i sigurnost izdvojili smo 625 milijuna dolara, a nula za ovo", ističe merička stručnjakinja za zdravstvo Celine Gounder.

Prema Svjetskog zdravstvenoj organizaciji više je od 900 sumnjivih slučajeva i 220 smrti koje se povezuju s ebolom. Virus se prenosi isključivo izravnim kontaktom krvlju ili drugim tjelesnim tekućinama, i u razvijenim državama se uglavnom uspješno drži pod kontrolom. No, u Africi nema novca za borbu, te u zaraženim mjestima mole za pomoć.

"Najvažnije što nam treba jest održavanje zahoda. Prepuni su. Štakori se kreću po njima i ulaze unutra. Tražimo pomoć za njihovo pražnjenje. Trenutačno ih praznimo rukama", posvjedočio je Richard Uchinga iz Konga.

Svjetska zdravstvena organizacija počela je gradnju centra za ebolu u Buniji. Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti povećat će pomoć na terenu, a pojačat će se i nadzor putnika iz zaraženih zemalja.