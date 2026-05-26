Broje se mrtvi, tijela se iznose... Buja epidemija smrtonosne bolesti, ovi prizori su sablasni

Uganda se trenutno suočava s novom epidemijom ebole tipa Bundibugyo, gdje su liječnici potvrdili pet slučajeva zaraze povezanih s ljudima koji dolaze iz Demokratske Republike Kongo (DRK).

Sam Kongo trenutno prijavljuje 904 sumnjiva slučaja i 119 smrtnih slučajeva. Ugandski Crveni križ stoga intenzivno surađuje s lokalnim Ministarstvom zdravstva na hitnom prebacivanju sumnjivih pacijenata u centre za liječenje i na osiguravanju sigurnih i dostojanstvenih pokopa.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) već je proglasila ovu epidemiju u objema zemljama izvanrednim stanjem javnog zdravstva od međunarodnog značaja, što samo potvrđuje ozbiljnost situacije u cijeloj regiji.

Što je ebola?

Ebola je rijetka, ozbiljna i često smrtonosna bolest koju uzrokuje virus ebole.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) na svojim stranicama navodi kako se ovaj virus prenosi izravnim kontaktom s krvlju ili drugim tjelesnim tekućinama zaraženih osoba, bilo živih ili preminulih. U to je uključen i nezaštićen spolni odnos s pacijentima, kod kojih je virusna nukleinska kiselina detektirana i do 193 dana nakon njihovog potpunog oporavka od bolesti. Stoga stvarna vjerojatnost prijenosa virusa ebole spolnim putem od strane osobe koja je preboljela ebolu nije poznata.

Bolest se može dobiti i izravnim kontaktom s krvlju i drugim tjelesnim tekućinama zaraženih divljih životinja, živih ili uginulih, poput majmuna, šumskih antilopa i šišmiša.

Virus ebole ne prenosi se zrakom poput virusa gripe.

Bolest iznenada započinje dva dana do dvadeset jednog dana nakon izlaganja virusu pojavom groznice, bolova u mišićima, slabosti, glavobolje i grlobolje.

Sljedeću fazu bolesti obilježavaju povraćanje, proljev, osip i neispravan rad jetre i bubrega. Neki pacijenti imaju obilna unutarnja i vanjska krvarenja te im prestane raditi više organa.

Ne postoji cijepljenje protiv ebole uzrokovane Bundibugyo virusom niti specifično liječenje od bolesti.

Rizik od zaraze virusom ebole i kako ga izbjeći

Čak i ako živite u zaraženim područjima ili ste putovali tamo, rizik od zaraze virusom ebole izrazito je malen, osim ako ste bili u izravnom kontaktu s tjelesnim tekućinama osoba oboljelih od ebole, odnosno živih ili uginulih životinja, piše HZJZ.

U kontakt s tjelesnim tekućinama uključen je i nezaštićen spolni odnos s pacijentima koji su se potpuno opravili od ebola virusne bolesti.

Uobičajenim kontaktom s ljudima koji ne izgledaju bolesno, na javnim mjestima, ne prenosi se virus ebole. Zaraženi ljudi, u vrijeme inkubacije (prije pojave znakova bolesti), nisu zarazni za okolinu, jer počinju izlučivati virus tek kada se pojave znakovi bolesti (povišena tjelesna temperatura, povraćanje, proljev, glavobolja, grlobolja…..).

Virusom ebole ne može se zaraziti putem predmeta (osim ako su svježe kontaminirani krvlju i tjelesnim tekućinama bolesnika), namirnica (osim mesa zaraženih životinja) ili kupanjem u bazenu.

Komarci ne prenose virus ebole.

Virus ebole jednostavno se uništava sapunom, dezinfekcijskim sredstvima, sunčevim zrakama ili sušenjem. Pranje rublja kontaminiranog tjelesnim tekućinama u perilici za rublje uništit će virus ebole. Virus ebole živi vrlo kratko na površinama koje su na suncu ili posušenim površinama.