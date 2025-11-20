FREEMAIL
ŽARILE I PALILE /

Glišić, Prica, Ljiljak... Sjećate li se svih Hrvatica koje su se okrunile titulom Miss Universe?

Glišić, Prica, Ljiljak... Sjećate li se svih Hrvatica koje su se okrunile titulom Miss Universe?
Foto: Pixsell/kolaž
Izbor Miss Universe Hrvatske je po prvi put održan 1997. godine, a pobjedu je tada odnijela Kristina Čerina iz Splita. U narednim godinama, izbor se razvija u najprestižniji i najozbiljniji izbor ljepote u Hrvatskoj na kojem su se titulom najljepše okrunile i brojne danas poznate Hrvatice.
1 /24
Noćas će se u Tajlandu održati izbor za Miss Universe 2025, a naša ovogodišnja predstavnica Laura Gnjatović tijekom cijelog natjecanja slovi za jednu od glavnih favoritkinja. Predstavljati zemlju na tako velikom natjecanju nije nimalo jednostavan zadatak, a najbolje to znaju Laurine predhodnice. 

U našoj galeriji donosimo pregled svih Hrvatica koje su od 1997. godine do danas ponijele titulu Miss Universe Hrvatske. Od svojih prvih koraka na nacionalnoj pozornici do predstavljanja Hrvatske na svjetskom izboru ljepote, ove su ambasadorice elegancije, samopouzdanja i humanitarnog djelovanja obilježile gotovo tri desetljeća izbora. 

Ivana Paris, Ivana Delač, Jelena Glišić, Biljana Mančić, Natalija Prica, samo su neke od bivših Miss Universe Hrvatske, a tko se sve našao na listi, pogledajte u galeriji. 

20.11.2025.
12:14
Hot.hr
Pixsell/kolaž
Laura GnjatovićMiss Universe
