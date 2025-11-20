Sportskoj voditeljici nakon poroda dijagnosticiran rak! Imala specifične simptome: 'Mislila sam da ću umrijeti'

Voditeljica Sky Sportsa Jo Wilson progovorila je o svojoj dijagnozi karcinoma i u emotivnoj ispovijesti otkrila da se “pripremila na najgore”. Wilson je dijagnozu raka vrata maternice dobila u srpnju 2022., no danas je već dvije godine bez raka. Izliječila se, bila je hrabra, jaka, suočila se sa situacijom najbolje što je mogla i znala. Naravno, imala je i podršku obitelji i prijatelja. Kao majka jednog djeteta, prisjetila se straha koji ju je tada obuzeo u novom dokumentarcu Sky Sports News-a pod nazivom Nogomet, rak i ja.

'Obavezno otići na pregled'

Joe Wilson je pritom savjetovala sve koji oklijevaju otići liječniku da se svakako naruče na pregled, prenosi The Sun.

Wilson (41) kaže:

“Pogodilo me kao kamion. Pitala sam se hoću li umrijeti? Pripremila sam se na najgore, mislim da moraš tako. Nisam nikome rekla. Nisam to željela nikome natovariti", iskreno govori Joe Wilson.

Dodala je:

“Ako barem jedna osoba ovo pogleda i nazove liječnika jer joj nešto ne djeluje kako treba, onda se isplati govoriti o tome.”

U dokumentarcu Wilson razgovara s drugim ljudima iz nogometa koji su dobili dijagnozu raka, među njima i s trenerom Tonyjem Mowbrayem, te kolegicom sa Sky Sports Newsa Emmom Saunders. Govori i o svom liječenju, koje je uključivalo tjedne svakodnevne radioterapije, tjednu kemoterapiju i tri dana invazivne interne brahiterapije.

Kako se zaštititi od raka vrata maternice? Rak vrata maternice najčešće se dijagnosticira ženama u ranim tridesetima, a u Ujedinjenom Kraljevstvu bilježi se oko 3.200 novih slučajeva i 850 smrti svake godine. Prema podacima istraživanja, petogodišnja stopa preživljenja iznosi oko 70 posto, a što se bolest ranije otkrije, to su izgledi bolji. Programi pregleda i HPV cjepivo značajno su smanjili stopu obolijevanja i svake godine spašavaju oko 4.000 života. Izuzetno je važno odazvati se na Papa test i primiti cjepivo kada vam stigne poziv, kao i prepoznati simptome na koje treba obratiti pozornost. Simptomi često nisu očiti i mogu se pojaviti tek kada je rak već uznapredovao. No, moguće je primijetiti: Neuobičajeno krvarenje (često nakon odnosa, između menstruacija ili nakon menopauze), bol i nelagodu tijekom spolnog odnosa, vaginalni iscjedak (često neugodnog mirisa), bol u donjem dijelu leđa, između kukova ili u donjem dijelu trbuha.

Žene se na redoviti pregled pozivaju u dobi od 25 do 64 godine, a učestalost pregleda ovisi o dobi.

HPV cjepivo, koje štiti od virusa povezanog s nastankom raka vrata maternice, preporučuje se djeci od 12 do 13 godina te osobama koje imaju veći rizik od HPV infekcije.

Njezina kolegica Saunders morala je na operaciju nakon što je, poslije početne dijagnoze raka štitnjače, razvila infekciju mozga.

'Taj osjećaj krivnje uvijek je tu negdje'

Stavljena je u komu, a nakon operacije ostao joj je veliki ožiljak, što je šokiralo njezina partnera Willa Stilla. Bivši menadžer Southamptona rekao je:

“Najstrašniji dio bila je sama operacija. Na operaciju ode bez reza, a vrati se pet ili šest sati kasnije s ogromnim rezom. Nisam bio spreman na to. Najteže je bilo biti u drugoj zemlji i istovremeno voditi nogometni klub. Taj osjećaj krivnje uvijek je tu negdje.”

Jo Wilson poznato je ime u sportskom svijetu, posebno u engleskim medijima. Rođena je 1984. godine u Škotskoj i oduvijek je bila povezana sa sportom. U djetinjstvu je bila sprinterica i skakačica, te je predstavljala svoju regiju, Perth. Sa 17 godina dobila je atletsku stipendiju i preselila se na godinu dana u New York, gdje je pohađala školu. Nakon toga upisala je Sveučilište u Glasgowu, gdje je završila diplomski studij novinarstva.

Rak vrata maternice trećeg stadija. Proširio se na limfne čvorove

Godine 2022. dijagnosticiran joj je rak vrata maternice trećeg stadija, koji se proširio na limfne čvorove. Jo je tada rekla:

“Mislim da nikada ne očekuješ da ćeš dobiti dijagnozu raka, čak i kad znamo statistiku da pogađa jednu od dvije osobe. Jednostavno ne pomisliš da ćeš ti biti ta jedna. Bio je to ogroman šok, bila sam prestravljena. Upravo sam bila dobila malu djevojčicu, što je sve činilo još težim. Prvo pitanje bilo mi je: ‘Hoću li umrijeti?’ jer nisam željela da ostane bez majke.”

Mjesec dana nakon dijagnoze udala se za svog dugogodišnjeg partnera Dana McGratha. Srećom, u svibnju 2023. rečeno joj je da je bez raka, a danas već dvije godine živi oslobođena te bolesti.

'Svijest je iznimno važna'

Jo je za The Sun ispričala kako su ona i Dan briznuli u plač kada su čuli dobre vijesti:

“Bilo je teško odjednom sve to prihvatiti, ali oboje smo osjećali ogroman val olakšanja.”

U dokumentarcu razgovara s još četvero ljudi iz nogometnog svijeta koji su se suočili s rakom: Davidom Brooksom, Henrijem Lansburyjem, Tonyjem Mowbrayem i Emmom Saunders.

U nedavnoj objavi na Instagramu napisala je:

“Dijelim ovo kako bih podigla svijest. Svijest je iznimno, iznimno važna, osobito kada posljednje brojke NHS-a pokazuju pad broja žena koje odlaze na screening. Ne želim da itko prolazi kroz ovo, a ako samo jedna žena zakaže dugo odgađani Papa test nakon što pročita moju priču, onda je to ono što je važno.”

