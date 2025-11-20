Njezin izgled svi hvale: Sjećate li se kako je Sandra Bagarić izgledala prije 20 godina?

Operna pjevačica Sandra Bagarić rođena je 5. travnja 1974. u Zenici. U djetinjstvu je živjela u Zenici i kasnije u Sarajevu, gdje je završila srednje glazbeno obrazovanje. Tijekom rata 1992. godine preselila se u Zagreb kako bi nastavila svoj studij na Muzičkoj akademiji.

Kao glazbenica istaknula se kao solistica u operi, opereti i mjuziklu, s dugogodišnjim angažmanom u zagrebačkom Kazalištu Komedija. Njen repertoar obuhvaća klasične opere, operete i zabavnu glazbu.

Privatno, Bagarić je u dugogodišnjoj vezi i braku s pijanistom i skladateljem Darkom Domitrovićem. Njihovo prijateljstvo preraslo je u ljubav dok su oboje bili na Muzičkoj akademiji u Zagrebu — upoznali su se početkom 1990‑ih, a vjenčali su se 1997. godine. Par ima dvojicu sinova, Marka (24) i Lovru (21), koje su odgajali uz glazbu i umjetnički život, no dajući im i slobodu da izaberu vlastiti put.