Njezin izgled svi hvale: Sjećate li se kako je Sandra Bagarić izgledala prije 20 godina?
Foto: Luka Stanzl/pixsell
Sandra Bagarić je hrvatska operna pjevačica. Rođena je 5. travnja 1974. godine u Zenici. Tijekom rata 1992. godine, njezina obitelj preselila se u Zagreb gdje je nastavila svoje glazbeno obrazovanje.
1 /24
Operna pjevačica Sandra Bagarić rođena je 5. travnja 1974. u Zenici. U djetinjstvu je živjela u Zenici i kasnije u Sarajevu, gdje je završila srednje glazbeno obrazovanje. Tijekom rata 1992. godine preselila se u Zagreb kako bi nastavila svoj studij na Muzičkoj akademiji.

Kao glazbenica istaknula se kao solistica u operi, opereti i mjuziklu, s dugogodišnjim angažmanom u zagrebačkom Kazalištu Komedija. Njen repertoar obuhvaća klasične opere, operete i zabavnu glazbu.

Privatno, Bagarić je u dugogodišnjoj vezi i braku s pijanistom i skladateljem Darkom Domitrovićem. Njihovo prijateljstvo preraslo je u ljubav dok su oboje bili na Muzičkoj akademiji u Zagrebu — upoznali su se početkom 1990‑ih, a vjenčali su se 1997. godine. Par ima dvojicu sinova, Marka (24) i Lovru (21), koje su odgajali uz glazbu i umjetnički život, no dajući im i slobodu da izaberu vlastiti put.

20.11.2025.
9:22
Hot.hr
Luka Stanzl/pixsell
Sandra BagarićOperaGalerijaVremeplov
