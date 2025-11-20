FREEMAIL
NA DAN VJENČANJA /

Znate li kako su Elizabeta i Philip izgledali prije 78 godina? Mogli bi se iznenaditi

Znate li kako su Elizabeta i Philip izgledali prije 78 godina? Mogli bi se iznenaditi
Foto: Pa/pa Images/profimedia
Na današnji dan prije 78 godina u Westminsterskoj opatiji vjenčali su se tadašnja princeza Elizabetha i mornarički časnik Philip. U poslijeratnoj Britaniji njihovo vjenčanje doživljeno je kao simbol nade i novog početka, a pratili su ga milijuni ljudi putem radija diljem svijeta. Elizabeta je nosila raskošnu vjenčanicu Normana Hartnella, za čiju je tkaninu, unatoč kraljevskom statusu, morala koristiti kupone za odjeću. Philip je uoči vjenčanja uzeo britansko državljanstvo, odrekao se svojih stranih titula i dobio titulu vojvode od Edinburgha. Njihov brak, koji je trajao više od 73 godine, ostao je upisan kao jedna od najdužih i najstabilnijih kraljevskih ljubavnih priča u modernoj povijesti. 

20.11.2025.
7:08
Hot.hr
Pa, Pa Images/alamy/profimedia
Kraljica ElizabethPrinc PhilipVjenčanje
Znate li kako su Elizabeta i Philip izgledali prije 78 godina? Mogli bi se iznenaditi