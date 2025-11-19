FREEMAIL
Tko je Meri Goldašić? Iza sebe ima dva braka, nedavno s bivšim suprugom kupila kuću na moru

Tko je Meri Goldašić? Iza sebe ima dva braka, nedavno s bivšim suprugom kupila kuću na moru
Meri Goldašić (31), jedna od najpopularnijih domaćih influencerica, potvrdila je da se razvodi od supruga Jurice nakon višetjednog šuškanja o krahu braka. Rođena je u Dalmaciji, a zbog ljubavi se preselila u okolicu Karlovca, gdje je sa Juricom dobila sina Rija, dok iz prvog braka ima sina Aleksandra.

Nedavno su kupili kamenu kuću u Tisnom i renovirali dom u Karlovcu, pa je vijest o razvodu mnoge iznenadila. Prije nego što je postala poznata na društvenim mrežama, Meri je godinama radila u Švedskoj i Danskoj, od konobarenja do prestižne IT kompanije. Otvoreno govori o estetskim zahvatima te je svojedobno operirala grudi i nos. 

Tko je Meri Goldašić? Iza sebe ima dva braka, nedavno s bivšim suprugom kupila kuću na moru