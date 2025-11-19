Slavna pjevačica na nezapamćenom udaru zbog detalja na sebi: 'Sramota, izgledaš kao prostitutka'

Karina Pasian, slavna američka pjevačica, na nezapamćenom je udaru NFL javnost zbog odjevne kombinacije. Neposredno uoči početka susreta između Washington Commandersa i Miami Dolphinsa na stadionu Santiago Bernabéu, prve NFL utakmice ikad održane u Španjolskoj, američka pop pjevačica Karina Pasian otpjevala je "Star-Spangled Banner”, nakon čega je uslijedila izvedba španjolske himne koju je izveo madridski mornarički orkestar.

Oštre kritike

Pasian je tijekom nastupa nosila crnu minihaljinu s dubokim, spuštenim dekolteom, uz visoke čarape, podvezice i duge rukavice koje su joj sezale do iznad lakta. No, odabir odjevne kombinacije 34-godišnje, za Grammy nominirane pjevačice naišao je na oštre kritike NFL-ovih navijača koji su komentirali ispod videa njezina nastupa na X-u, objavljenog na službenom profilu NFL-a. Mnogi su tvrdili da je njezina odjeća zasjenila vokalnu izvedbu, piše New York Post.

"Lijepo, ali zašto se morala obući kao prostitutka?” napisao je jedan korisnik.

Briljirala u pjevanju, ali oufit...

"Super je vidjeti međusobno dijeljenje sporta i natjecanja s drugim zemljama! Karinin nastup američke himne bio je prekrasan, ali stvarno, zašto je odjevena kao prostitutka? Također, osvježavajuće je vidjeti da nitko od igrača nije klečao tijekom himne (barem ne pred kamerama)”, komentirao je drugi.

"Odjeća je bila pomalo neprimjerena, ali glas joj je predivan”, dodao je još jedan.

"Zašto je odjevena kao kabare plesačica? To oduzima svu ozbiljnost himni”, glasio je još jedan komentar.

"Tko se tako odjene da pjeva državnu himnu? Nikakvog kućnog odgoja. Sramota”, napisao je drugi korisnik. Ipak, iako je dio gledatelja smatrao da je Pasian promašila s modnim odabirom, većina ju je pohvalila zbog snažne vokalne izvedbe.

"Malo tko može dobro otpjevati tu pjesmu. Ona ju je razvalila. Sjajan posao. Bravo”, poručio je jedan korisnik Xmreže..

'Donijela je svoje moćne vokale preko Atlantika'

"Super ju je vidjeti u centru pažnje u Madridu, prva NFL utakmica tamo trebala je ovakav trenutak. Himna je zvučala čisto, a publika se odmah ‘uhvatila’”, napisao je drugi.

"Donijela je svoje moćne vokale preko Atlantika… Karina Pasian”, dodao je treći.

"Povijesna utakmica, povijesna vokalna izvedba. Isporučila je!”, zaključio je još jedan komentar.

Pasian, rođena u New Yorku, a danas stanovnica Madrida, odabrana je da izvede američku himnu na prvoj NFL utakmici u Španjolskoj. Dolphins su na kraju pobijedili Commanderse 16:13 u dramatičnoj utakmici koja je otišla u produžetak. Pasian je već s 13 godina privukla pozornost velikih diskografskih kuća, među kojima su Def Jam, Interscope i Bad Boy, a s Def Jamom je potpisala 2006. godine.

U karijeri se može pohvaliti Grammy nominacijom za pjesmu „Can’t Find the Words” u kategoriji najboljeg suvremenog R&B-a, kao i nastupom u Bijeloj kući 2007. godine za predsjednika Georgea W. Busha povodom Mjeseca crnačke glazbe.

