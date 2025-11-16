Cheerleadersice na stadionu Real Madrida podigle temperaturu do usijanja

Madrid je 16. studenog 2025. godine ispisao novu stranicu sportske povijesti. Po prvi put, regularna sezona najpopularnije američke sportske lige, NFL-a, stigla je u Španjolsku, a kultni stadion Real Madrida Santiago Bernabéu bio je domaćin dramatičnog okršaja između Miami Dolphinsa i Washington Commandersa.

Pred 78.610 gledatelja i u sjajnoj atmosferi pobjednik je odlučen tek u produžetku. Miami Dolphinsi slavili su rezultatom 16-13, osiguravši drugu uzastopnu pobjedu i zadavši Commandersima šesti poraz u nizu.

Posebnu pažnju na utakmici su privlačile cheerleadersice, a u našoj galeriji provjerite kako je bilo u Madridu.