Miču olupinu Air Tractora u kojem je poginuo Hasan (45), dijelovi su posvuda. Stigli i turski istražitelji

U tijeku je uklanjanje turskog Air Tractora koji se u četvrtak srušio u Krivom putu kod Senja, a u kojem je poginuo turski pilot. Na terenu su, zajedno sa vučnom službom, i turski istražitelji koji pretražuju područje pada aviona.

Očevid je nakon nesreće dovršen, međutim uzrok nesreće vrlo vjerojatno neće biti poznat još mjesecima, moguće i do godine dana.

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu (AIN) priopćila je kako je zrakoplov Air Tractor AT 802A, registarske oznake OR 2025, pao 13. studenog oko 16,53 sati kod mjesta Krivi Put, kod Senja. Turski su se istražitelji prema međunarodnim pravilima uključili u istragu i u subotu obišle mjesto nesreće.

Avion je letio na kružnoj ruti iz Zračne luke Rijeka prema Zagrebu i natrag. U zrakoplovu se nalazila jedna osoba, državljanin Republike Turske i Republike Bugarske, a koji je smrtno stradao.

Turski su mediji izvijestili da je riječ o pilotu Hasanu Baharu (45), koji je u kolovozu preživio pad zrakoplova tijekom pomaganja u gašenju požara u turskom Yatağanu.

Inače, pali Air Tractor bio je jedan od dvije letjelice koja su trebala ići u hrvatski ZTC na bojanje. Trebali su tamo stići u srijedu, no zbog magle nisu uspjeli doći do Zagreba pa su sletjeli u Rijeku. U četvrtak su odlučili nastaviti put, a zbog magle su se okrenuli. Jedan je sletio u zračnu luku na otoku Krku, a drugi je nestao s radara i kasnije pronađen u Krivom Putu.

AIN je o nesreći obaviještena odmah po događaju od strane OKC-MUP te je pokrenula sigurnosnu istragu, a kad ona bude završena, rezultati će biti javno objavljeni na webu Agencije www.ain.hr u obliku Završnog izvješća o predmetnoj nesreći.

U potragu su bile uključene sve snage sustava civilne zaštite Ličko-senjske županije, odnosno policija, vatrogasci, Zavod za hitnu medicinu, Hrvatska gorska služba spašavanja, a na mjestu pada došlo je i do požara.