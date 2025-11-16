Zagrebačka špica je gorila: Ove zgodne dame bile su glavni magnet za poglede

Iako je kalendar već zakoračio duboko u jesen, ovog je vikenda Zagreb iznenadilo vrijeme toplije od prosjeka. Sunčani dani i ugodne temperature potaknuli su mnoge građane da izađu u grad i prošeću najpoznatijim gradskim punktovima. Zagrebačka špica ponovno je oživjela u znaku različitih boja pri čemu su vladale omiljene modne kombinacije – od laganijih kaputa i balonera do urbanih, razigranih jesenskih outfita. Posebnu pažnju privukle su neka lica koja imamo prilike vidjeti i pred malim ekranima, poput poduzetnika Nika Tokića Kartela.

Opuštena atmosfera, dobro raspoloženje i vedro vrijeme izmamili su na ulice brojne zaljubljenike u stil, a tko je sve iskoristio topao jesenski dan za izlazak i koje su kombinacije dominirale gradom, zabilježio je naš Pavao Bobinac – Dosadni Fotograf.