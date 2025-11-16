Horor na jugu Hrvatske: Motocikl potpuno izgorio nakon sudara s automobilom

Vozač motocikla ozlijeđen je u teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u subotu oko 23 sata u Ulici Iva Vojnovića u Dubrovniku, javlja Dubrovački dnevnik.

Sudarili su se motocikl i automobil, oba dubrovačkih registracijskih oznaka. Motocikl je nakon sudara u potpunosti izgorio. Na teren su izašli i vatrogasci koji su ugasili požar.

Ozlijeđeni motociklist prevezen je u bolnicu. Policija je obavila očevid i utvrđuje okolnosti ove strašne nesreće.