STRAŠNI PRIZORI /

Horor na jugu Hrvatske: Motocikl potpuno izgorio nakon sudara s automobilom

Horor na jugu Hrvatske: Motocikl potpuno izgorio nakon sudara s automobilom
Vozač motocikla ozlijeđen je u teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u subotu oko 23 sata u Ulici Iva Vojnovića u Dubrovniku, javlja Dubrovački dnevnik.

Sudarili su se motocikl i automobil, oba dubrovačkih registracijskih oznaka. Motocikl je nakon sudara u potpunosti izgorio. Na teren su izašli i vatrogasci koji su ugasili požar.

Ozlijeđeni motociklist prevezen je u bolnicu. Policija je obavila očevid i utvrđuje okolnosti ove strašne nesreće.

16.11.2025.
8:30
danas.hr
N.k./dubrovački Dnevnik
