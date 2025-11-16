Grašo raspametio publiku: Pogledajte tko je sve podigao atmosferu do usijanja

U frankfurtskoj Süwag Energie Areni održano je 14. izdanje Hrvatske noći, najveće glazbene manifestacije hrvatske dijaspore u Njemačkoj. Tisuće Hrvata okupile su se kako bi uživale u nastupima najvećih zvijezda domaće glazbene scene.

Publiku su oduševili Petar Grašo, Doris Dragović, Tony Cetinski, rupa Vigor, Mate Bulić, Dalmatino, Miroslav Škoro, ali i brojni drugi izvođači koji su cijelu dvoranu pretvorili u ogromni hrvatski tulum. Emocije, nostalgija i zajedništvo ispunili su dvoranu, a kako je to sve izgledalo na pozornici pogledajte u galeriji.