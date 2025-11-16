FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
EMOCIJE NA VRHUNCU /

Grašo raspametio publiku: Pogledajte tko je sve podigao atmosferu do usijanja

Grašo raspametio publiku: Pogledajte tko je sve podigao atmosferu do usijanja
Foto: Matija Habljak/pixsell
1 /20
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U frankfurtskoj Süwag Energie Areni održano je 14. izdanje Hrvatske noći, najveće glazbene manifestacije hrvatske dijaspore u Njemačkoj. Tisuće Hrvata okupile su se kako bi uživale u nastupima najvećih zvijezda domaće glazbene scene.

Publiku su oduševili Petar Grašo, Doris Dragović, Tony Cetinski, rupa Vigor, Mate Bulić, Dalmatino, Miroslav Škoro, ali i brojni drugi izvođači koji su cijelu dvoranu pretvorili u ogromni hrvatski tulum. Emocije, nostalgija i zajedništvo ispunili su dvoranu, a kako je to sve izgledalo na pozornici pogledajte u galeriji. 

16.11.2025.
10:12
Hot.hr
Matija Habljak/pixsell
Petar GrašoTony CetinskiDoris DragovićFrankfurtHrvatska Noć
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
EMOCIJE NA VRHUNCU /
Grašo raspametio publiku: Pogledajte tko je sve podigao atmosferu do usijanja