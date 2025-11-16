FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NEMILE SCENE /

Provjerite što se događalo u Zenici: Napetost se mogla rezati nožem, policija ušla na tribine

Provjerite što se događalo u Zenici: Napetost se mogla rezati nožem, policija ušla na tribine
Foto: Armin Durgut/pixsell
Policajci su u velikom broju ušli na tribinu nakon utakmice
1 /21
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nogometaši Bosne i Hercegovine ostali su u igri za direktan plasman na Svjetsko prvenstvo iduće godine nakon što su uslijed preokreta svladali u Zenici Rumunjsku s 3-1.

Utakmica je bila jako zanimljiva, a zanimljivo je bilo i na tribinama. Unatoč najavama i opsežnim sigurnosnim mjerama koje su uključivale višeslojni plan osiguranja i korištenje moderne tehnologije poput dronova, incidenti nisu u potpunosti izbjegnuti. Uoči utakmice zabilježeno je, kako navode izvori, "užasno ponašanje" manjeg dijela gostujućih navijača. Pojedinci iz rumunjskog sektora isticali su transparente kojima se veliča osuđeni ratni zločinac, uzvikujući parole poput "branite Europu", što je protumačeno kao izravna provokacija s anti-bosanskim kontekstom. S druge strane, zabilježene su i optužbe za neprimjerene uzvike s tribina domaćih navijača.

Točan broj policajaca koji su čuvali red na utakmici nije poznat, ali ih je bilo jako puno, a najprimjećeniji su bili nakon utakmice kada su u velikom broju ušli na tribinu.

U galeriji pogledajte kako je to izgledalo.

 

16.11.2025.
0:18
M.G.
Armin Durgut/pixsell
ZenicaRumunjskaBosna I HercegovinaSvjetsko Prvenstvo 2026.
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NEMILE SCENE /
Provjerite što se događalo u Zenici: Napetost se mogla rezati nožem, policija ušla na tribine