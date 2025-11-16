Provjerite što se događalo u Zenici: Napetost se mogla rezati nožem, policija ušla na tribine

Nogometaši Bosne i Hercegovine ostali su u igri za direktan plasman na Svjetsko prvenstvo iduće godine nakon što su uslijed preokreta svladali u Zenici Rumunjsku s 3-1.

Utakmica je bila jako zanimljiva, a zanimljivo je bilo i na tribinama. Unatoč najavama i opsežnim sigurnosnim mjerama koje su uključivale višeslojni plan osiguranja i korištenje moderne tehnologije poput dronova, incidenti nisu u potpunosti izbjegnuti. Uoči utakmice zabilježeno je, kako navode izvori, "užasno ponašanje" manjeg dijela gostujućih navijača. Pojedinci iz rumunjskog sektora isticali su transparente kojima se veliča osuđeni ratni zločinac, uzvikujući parole poput "branite Europu", što je protumačeno kao izravna provokacija s anti-bosanskim kontekstom. S druge strane, zabilježene su i optužbe za neprimjerene uzvike s tribina domaćih navijača.

Točan broj policajaca koji su čuvali red na utakmici nije poznat, ali ih je bilo jako puno, a najprimjećeniji su bili nakon utakmice kada su u velikom broju ušli na tribinu.

