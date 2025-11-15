Slovenija ostala bez šansi za Svjetsko prvenstvo, Bosna i Hercegovina zadržala nadu

Nogometaši Bosne i Hercegovine u Zenici su pobijedili Rumunjsku 3:1 i zadržala šanse za izravan plasman na Svjetsko prvenstvo, dok je Slovenija izgubila od Kosova 2:0 u Ljubljani i ostala bez izgleda za plasman na Mundijal.

Kolo prije kraja Bosna i Hercegovina je druga na ljestvici skupine H i ima dva boda manje od vodeće Austrije. Put BiH prema SP-u nije niti malo lagan, ali postoji. U zadnjem kolu, u utorak, BiH u gostima mora pobijediti Austriju kojoj odgovara i remi za ostanak na vrhu.

Rumunjska je u Zenici povela već u 17. minuti golom Birligee. Gosti su vodili do početka drugog poluvremena, a tada je domaću nadu potpirio Edin Džeko golom za 1-1 u 49. minuti. Gostujući tragičar bio je Dragus koji je ušao u igru u 66. minuti, a samo dvije minute kasnije zaradio je isključenje. Igrača više BiH je naplatila golom Bajraktarevića u 80. minuti, a sve je zaključio Tabaković koji je u 94. bio strijelac za konačnih 3-1.

Kulminacija će se u skupini B dogoditi u posljednjem kolu na utakmici Kosova i Švicarske. Te su dvije reprezentacije ove subote upisale nove pobjede čime su Švicarci zadržali prvo mjesto i tri boda prednosti u odnosu na Kosovo.

Želi li Kosovo zasjesti na sam vrh i time direktno izboriti Svjetsko prvenstvo mora pobijediti Švicarce s čak šest pogodaka razlike u međusobnom susretu u utorak.

Ove subote Švicarska je u Ženevi pobijedila Švedsku 4-1, dok je Kosovo u Ljubljani bilo bolje od Slovenije s 2-0.

Tragičar Stojanović

Švicarci su poveli golom Embola, ali su Šveđani poništili zaostatak u 33. minuti kada je gol za izjednačenje dao Nygren. U drugom poluvremenu Švicarci nisu napravili krivi korak već je prvo Xhaka u 60. pogodio s bijele točke za 2-1, Ndoye u 75. za 3-1, a sve je zaokruženo golom Manzambija u 94. minuti za 4-1.

Kosovo je u Ljubljani povelo golom Asllanija već u šestoj minuti. U 53. je Slovenija ostala s igračem manje nakon drugog žutog kartona Stojanovića, a u 64. je Karničnik poslao loptu u vlastitu mrežu za 2-0 gostiju.

U skupini C o prvom će mjestu odlučivati utakmica idućeg utorka u Glasgowu između Škotske i Danske. Bjelorusija je u Kopenhagenu osvojila prvi bod u kvalifikacijama odigravši kod Danske 2-2. No, Danci nisu pretjerano izgubili tim remijem jer je Škotska u Pireju poražena od Grčke 2-3.

Danska ima bod više i Škotima za prvo mjesto treba pobjeda u međusobnom ogledu.

Danci su protiv Bjelorusa poveli golom Damsgaarda u 11. minuti, ali je uslijedio šok za domaće jer su Bjelorusi kontrirali s dva pogotka. Strijelci su bili Gromko u 62. i Demčenko u 65. minuti. Domaćin je poraz ipak izbjegao kada je Isaksen bio strijelac za 2-2 u 79. minuti.

Grčka je protiv Škotske vodila čak 3-0 nakon pogodaka Bakasetasa u sedmoj, Karetsasa u 57. i Tzolisa u 63. minuti. Na kraju su se Grci grčevito borili za pobjedu jer je Doak u 65. smanjio na 1-3, a Christie u 70. na 2-3. Imali su u samoj završnici Škoti i igrača više, ali poraz ipak nisu izbjegli.

U skupini E samo potpuno čudo može gurnuti Španjolsku s prvog mjesta i direktno plasmana na SP. Španjolska ima maksimalnih 15 bodova kolo prije kraja. Aktualnim europskim prvacima prijete Turci koji imaju tri boda manje. No, razlika pogodaka je toliko na strani Španjolske da samo scenarij luđi od čuda može maknuti Španjolce s vrha. Ujedno, u utorak će Španjolci u Sevilli igrati protiv Turske i za obrat na vrhu ljestvice Turci moraju pobijediti sa sedam pogodaka razlike!

Ove subote Španjolska je u gostima svladala Gruziju 4-0, dok je Turska na domaćem terenu u Bursi bila bolja od Bugarske s 2-0.

Wales je u skupini J ostao u igri za prvo mjesto premda su njemu i Sjevernoj Makedoniji šanse minimalne da svrgnu Belgiju s vrha. Belgija ima dva boda više u odnosu na ta dva suparnika i u zadnjem kolu igra domaći dvoboj protiv posljednjeg Lihtenštajna. U utorak Wales igra domaći susret protiv Sjeverne Makedonije što će očito biti boj za drugo mjesto. Ove subote Wales je u gostima svladao Lihtenštajn vrlo teško, s minimalnih 1-0. Jedini pogodak postigao je James u 62. minuti.

