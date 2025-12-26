Zgodni lege pokazali mišiće, pa se okupali u hladnoj Dravi i zaigrali picigin

Tradicija nastavljena! Najhrabriji Osječani i ove su godine proslavili Štefanje skokom u Dravu i partijom picigina. Iako je temperatura u petak dosegnula svega tri Celzijeva stupnja, a u nekim dijelovima dana bilo je i manje, to ih nije obeshrabrilo da izvade kupaće kostime (i božićne kapice) i dodatno osvježenje potraže u rijeci. Nakon kupanja dočekala ih je i okrjepa i piće. Kako je to izgledalo, pogledajte u galeriji