FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
LEDENO VRUĆE /

Zgodni lege pokazali mišiće, pa se okupali u hladnoj Dravi i zaigrali picigin

Zgodni lege pokazali mišiće, pa se okupali u hladnoj Dravi i zaigrali picigin
Foto: Davor Javorovic/pixsell
1 /24
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Tradicija nastavljena! Najhrabriji Osječani i ove su godine proslavili Štefanje skokom u Dravu i partijom picigina. Iako je temperatura u petak dosegnula svega tri Celzijeva stupnja, a u nekim dijelovima dana bilo je i manje, to ih nije obeshrabrilo da izvade kupaće kostime (i božićne kapice) i dodatno osvježenje potraže u rijeci. Nakon kupanja dočekala ih je i okrjepa i piće. Kako je to izgledalo, pogledajte u galeriji 

 

 

26.12.2025.
15:03
Dunja Stanković
Davor Javorovic/pixsell
DravaStefanjeKupanjeOsijek
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
LEDENO VRUĆE /
Zgodni lege pokazali mišiće, pa se okupali u hladnoj Dravi i zaigrali picigin