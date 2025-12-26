Cheerleadersice zapalile atmosferu, pojavio se Grinch i Vilenjak: Božić u NBA-u nešto je posebno

Cheerleadersice, Božić, Vilenjaci, Grinch i dobra zabava. Ova rečenica najbolje bi opisala ovu galeriju. U noći sa četvrtka na petak u NBA ligi odigrane su Božićne utakmice, a to znači samo jedno - ludnicu.

Sve o NBA ligi čitajte na portalu Net.hr.

Božićni program u NBA ligi svake godine nudi nešto više od košarke. Košarkaški zaljubljenici žele biti dio NBA Božićnih utakmica. Dok su se na parketu vodile borbe za pobjedu, tribine i dvorane pretvorile su se u pravu božićnu pozornicu. Glazba, svjetlosni efekti, kostimi i publika stvorili su atmosferu kakvu može ponuditi samo NBA.

Posebnu pažnju ponovno su privukle cheerleadersice, koje su za ovu prigodu zamijenile standardne koreografije božićnim temama. Djedovi Božićnjaci, vilenjaci, lampice, crveno-zeleni kostimi i nezaobilazni Grinch bili su dio showa koji je dodatno podigao energiju u dvoranama.

Publika je aktivno sudjelovala u svakom trenutku. Od božićnih pjesama i nagradnih igara do maskiranih navijača koji su svojim kostimima postali dio scenografije. NBA je i ove godine pokazao zašto je Božić idealan termin za najveći košarkaški show, gdje je doživljaj jednako važan kao i rezultat.

U našoj galeriji donosimo djelić te atmosfere, trenutke koji potvrđuju da NBA na Božić nije samo sport, nego kompletan spektakl.

POGLEDAJTE VIDEO: Elitni hrvatski sportaši poslali najsrdačniju božićnu čestitku svim gledateljima RTL-a