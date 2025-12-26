FREEMAIL
SPEKTAKL

NBA na Božić: Pogledajte tenisice Dončića i ekipe i kakav je potez u svlačionici povukao čudesni Slovenac

NBA na Božić: Pogledajte tenisice Dončića i ekipe i kakav je potez u svlačionici povukao čudesni Slovenac
Foto: Profimedia
SPEKTAKL: Utakmice na Božić u NBA ligi su nešto posebno.
Božićne utakmice imaju posebno mjesto u NBA kalendaru. Tom prigodom momčadi često nastupaju u posebnim dresovima, a brendovi sportske obuće predstavljaju limitirane, božićne modele tenisica. Rekord NBA Božića i dalje drži legendarni igrač New York Knicksa Bernard King, koji je 1984. godine postigao čak 60 poena. Djed Božićnjak prisutan je gotovo na svakoj Božićnoj utakmici, a popularne cheerleadersice postaju Bake Mrazice. Pogledajte spektakularne kadrove iz noćašnjih utakmica u NBA ligi. 

POGLEDAJTE VIDEO: Slavko Goluža: 'Plakali su i petnaestak puta mi rekli oprosti. Mogu potvrditi ispade o kojima su igrači pričali'

26.12.2025.
6:58
Silvijo Maksan
Profimedia
Nba Košarka Luka Dončić Božić
NBA na Božić: Pogledajte tenisice Dončića i ekipe i kakav je potez u svlačionici povukao čudesni Slovenac