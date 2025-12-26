Nevjerojatni Jokić odigrao povijesnu utakmicu, Rocketsi ukrali Božić Dončiću i LeBronu

Utakmice u NBA ligi na Božić posebni su spektakli. Najveće zvijezde tradicionalno izlaze na parket upravo na Božić. Tako smo sa četvrtka na petak po hrvatskom vremenu mogli gledati neke od najvećih majstora današnje košarke. Aktualnog MVP-a lige Shaija Gilgeousa-Alexandera, Donovana Mitchella, Nikolu Jokića, LeBrona Jamesa, Victora Wembanyamu, Luku Dončića, Kevina Duranta, Anthonyja Edwardsa, Jalena Brunsona i Stepha Curryja. Odigrana su ukupno na Božić u NBA ligi 5 derbi utakmice.

U najzanimljivijoj utakmici večeri, Denver je na svom parketu nakon produžetka pobijedio Minnesotu 138-142. Nikola Jokić bio je junak utakmice i čitavog Božićnog programa. Zabio je za 43 minute čak 56 poena uz 16 skokova i 15 asistencija. Iz igre je šutirao 15-21, za tricu je gađao 4-6. Jamal Murray pratio ga je sa 35 poena i 10 asistencija.

U momčadi Wolvesa, Anthony Edwards ubacio je 44 poena uz 6 skokova i 3 dodavanja. Julius Randle ubacio je 32 poena uz 7 skokova i 6 asistencija.

Idemo redom...

Rocketsi osvojili Los Angeles na Božić

Houston Rocketsi su u Los Angelesu Luki Dončiću i LeBronu Jamesu ukrali Božić pobijedivši domaće Lakerse rezultatom 119-96. Amen Thompson zabio je 26 poena i predvodio šest igrača s dvoznamenkastim učinkom u poenima u Houstonu.

Kevin Durant dodao je 25 poena i devet asistencija za Rocketse, koji su prekinuli niz od dva poraza i popravili svoj učinak u gostima na 7-7. Thompson je uz to upisao sedam skokova i pet asistencija, navodi ESPN pisanje AP-a.

Luka Dončić postigao je 25 poena, a LeBron James dodao 18 za Lakerse, koji su pali na omjer 25-27 u svom 27. uzastopnom nastupu na Božić i ukupno 52. u toj tradiciji koja traje još od 1949. godine. Ujedno su upisali i treći uzastopni poraz.

Dončiću i Jamesu nije išlo

Dončić i James zajedno su pogodili tek četiri od 11 pokušaja za tricu, a zajedno su odgovorni i za devet od ukupno 16 izgubljenih lopti Lakersa. Dončić se vratio nakon što je propustio poraz u Phoenixu, ozlijedivši lijevu nogu u susretu protiv Los Angeles Clippersa prošlog vikenda.

James i Durant sučelili su se u dvoboju s najviše postignutih poena u povijesti NBA lige – nijedna dva suparnička igrača nikada prije nisu ušla u utakmicu s većim ukupnim brojem poena u karijeri.

Şengün dominirao pod košem

Alperen Şengün uhvatio je 12 skokova i pomogao Rocketsima da potpuno dominiraju u skoku, 48-25. Sam je imao onoliko skokova koliko i cijela početna petorka Lakersa zajedno.

Rocketsi su već u prvoj četvrtini poveli s 14 poena razlike, a na poluvrijeme su otišli s prednošću 63:53, u trenutku kada je James imao svega osam poena. Durant i Thompson ubacili su po 16 poena u prvom dijelu.

Houston je treću četvrtinu otvorio serijom 18:5 i povećao prednost na čak 23 poena.

Lakersi nisu dobili nijedan poen od startera Ruija Hachimure, a ostali su i bez Austina Reavesa, koji je zbog bolova u lijevom listu napustio igru. Reaves je do tog trenutka imao 12 poena i nije se vraćao u nastavku susreta.

Knicksi u Madison Square Gardenu pobijedili Cleveland

New York Knicksi su u svom Madison Square Gardenu odigrali neizvjesnu utakmicu protiv Cleveland Cavaliersa koja je završila pobjedom Knicksa 126-124.

Jalen Brunson ubacio je 34 poena, pričuvni igrač Jordan Clarkson dodao je 25, a New York Knicksi su se vratili iz zaostatka od 17 poena u četvrtoj četvrtini, upisavši treću uzastopnu pobjedu na Božić, prenosi ESPN pisanje AP-a.

Povratak su predvodili igrači s klupe Tyler Kolek i Mitchell Robinson nakon što su Cavaliersi početkom posljednje dionice vodili 103-86. Kolek je završio utakmicu sa 16 poena i devet asistencija te je oduševio publiku blokadom Donovana Mitchella u završnici. Prekršaj je isprva bio dosuđen, ali je nakon pregleda snimke odluka preinačena, a navijači su skandirali njegovo ime. Robinson je neumorno skupljao napadačke skokove, produžavao napade svoje momčadi i utakmicu zaključio s 13 skokova.

Brunson je 1:05 prije kraja pogodio tricu za vodstvo, nakon što su on, Kolek i Clarkson pogodili s vanjske linije u seriji 13-2 kojom su Knicksi smanjili Clevelandovu prednost s 12 poena na 111-110.

Donovan Mitchell bio je najbolji strijelac Clevelanda s 34 poena, sedam skokova i šest asistencija. Darius Garland dodao je 20 poena i 10 asistencija, no Cavaliersi su propustili priliku za treću uzastopnu pobjedu.

Evan Mobley postigao je 14 poena uz devet skokova u povratku na parket nakon što je propustio pet utakmica zbog istegnuća lista lijeve noge.

Cavsi su furiozno otvorili susret i poveli 18-3, predvođeni Mitchellovih 10 poena, te su nakon prve četvrtine imali prednost 38:23. No Clarkson je na početku druge dionice pogodio dvije uzastopne trice, a nakon još jedne trice Clevelanda Knicksi su napravili seriju 18-0 i preokrenuli na 47-41.

New York je u drugoj četvrtini pogodio 12 od prvih 14 šuteva iz igre, prije nego što je Mobley postigao posljednja četiri koša za Cleveland u tom dijelu, pa su Knicksi na poluvrijeme otišli s minimalnom prednošću 60-58.

Cleveland je brzo ponovno preuzeo kontrolu u trećoj četvrtini. Mitchell je zakucao alley-oop nakon dodavanja Garlanda s druge polovice terena za kraj serije 10:3 na otvaranju dionice, a kasnije je pogodio i tricu kojom je zaključio niz 18:4, pretvorivši izjednačenje 71-71 u vodstvo Cavsa 89-75.

Spursi i treći put bolji od Thundera u posljednja dva tjedna

De’Aaron Fox ubacio je 29 poena, a San Antonio Spursi su pobijedili Oklahoma City Thunder 117:102 i upisali treću pobjedu protiv aktualnih NBA prvaka u posljednja dva tjedna.

Spursi su Thunder svladali i u polufinalu NBA Cupa 13. prosinca, kao i u San Antoniju u utorak. Momčadi se ponovno sastaju 13. siječnja u Oklahoma Cityju.

Victor Wembanyama ostvario je 19 poena i 11 skokova, dok je Stephon Castle dodao 19 poena i sedam asistencija za Spurse (23-7). San Antonio je šutirao 53,6 posto iz igre, a Thunder je zadržao na svega 38,9 posto uspješnosti.

Bila je to osma uzastopna pobjeda San Antonija i tek drugi domaći poraz Oklahoma Cityja ove sezone. Thunder je uoči utakmice bio vodeći na ljestvici Zapadne konferencije, dok su Spursi držali drugo mjesto.

Shai Gilgeous-Alexander postigao je 22 poena, no aktualni MVP lige pogodio je tek sedam od 19 šuteva iz igre. Ujedno je produžio niz na 102 uzastopne utakmice s najmanje 20 poena.

Isaiah Hartenstein upisao je 13 poena i 12 skokova, a Chet Holmgren dodao je 10 poena i 12 skokova za Thunder.

Oklahoma City je sezonu otvorio s omjerom 24-1, izjednačenim za najbolji učinak u ligi nakon 25 utakmica. Od tada su Thunder 2-4, uključujući tri poraza od Spursa.

Thunder je pogodio prvih sedam šuteva iz igre i poveo 18:12, no Fox je predvodio povratak Spursa. Njegovih 21 poen u prvom poluvremenu pomoglo je San Antoniju da na odmor ode s prednošću 69-60.

Spursi su sredinom treće četvrtine povećali vodstvo na 85:68, a zakucavanje Dylana Harpera u završnici te dionice donijelo im je prednost 91:74. San Antonio je na kraju treće četvrtine vodio 95-79 i od tog trenutka zadržao potpunu kontrolu nad utakmicom.

Warriorsi bolji od Mavericksa

Stephen Curry postigao je 23 poena i pogodio ključnu tricu 3:45 prije kraja, čime je prelomio utakmicu, Jimmy Butler dodao je 14 poena, devet asistencija i devet skokova, a Golden State Warriorsi su u četvrtak svladali Dallas Maverickse 126-116.

Rookie zvijezda Dallasa Cooper Flagg u svom debiju na Božić postigao je 27 poena uz šut 13/21, šest skokova i pet asistencija, dok je Brandon Williams s klupe ubacio 26 poena.

Klay Thompson se na blagdanskoj matineji vratio protiv svoje bivše momčadi, Warriorsa, nakon što je propustio utorak i domaću utakmicu protiv Nuggetsa zbog bolova u lijevom koljenu.

Bivši član “Splash Brothersa” Curry krišom je pratio Thompsonovo zagrijavanje prije nego što su se na sredini terena susreli, pozdravili i zagrlili. Thompson je dočekan velikim pljeskom kada je prvi put ušao u igru, 5:51 prije kraja prve četvrtine.

Centar Mavericksa Anthony Davis nije se vratio u igru nakon što je u drugoj četvrtini izašao zbog grčeva u preponama. U 11 minuta na parketu upisao je tri poena, tri skoka i dvije blokade.

Draymond Green započeo je utakmicu u prvoj postavi i unatoč problemima s osobnim pogreškama upisao sedam poena i pet skokova, samo dva dana nakon žustre rasprave s trenerom Steveom Kerrom tijekom minute odmora u trećoj četvrtini protiv Orlanda, nakon čega su se obojica ispričala, javlja ESPN.

Golden State je promašio prvih šest pokušaja za tricu prije nego što su Mavericksi uopće uputili prvi šut iza linije za tri poena. Moses Moody pogodio je s vanjske linije na 6:05 prve četvrtine i time pokrenuo Warriorse, uz doprinos Ala Horforda.

Horford se vratio nakon što je propustio sedam utakmica zbog išijasa u desnoj nozi. Ušao je u igru 5:27 prije kraja prve četvrtine i pogodio sve četiri trice, a Warriorsi su nakon prve dionice vodili 40:28. Utakmicu je završio s 14 poena, De’Anthony Melton ubacio je 16, a Brandin Podziemski s klupe dodao 13 poena, osam skokova i četiri asistencije.

