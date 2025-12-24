Cleveland 'zamrznuo' Matkovićeve Pelicanse na -23, Leonard utrpao 41 poen Houstonu

New Orleans Pelicans su poraženi sa 141-118 na gostovanju kod Cleveland Cavaliersa, a hrvatski reprezentativac Karlo Matković je u noći sa utorka na srijedu po našem vremenu postigao dva koša i imao pet skokova za 10 minuta.

Strijelce Clevelanda je predvodio Donovan Mitchell s 27 koševa, a Zion Williamson je ubacio 26 poena za New Orleans.

LA Clippers su na svom parketu svladali Houston Rockets sa 128-108, u prvoj utakmici bez ozlijeđenog Ivice Zupca. Kawhi Leonard je s 41 košem i osam skokova bio najbolji igrač Clippersa, a James Harden je ubacio 29 poena. Rocketse je predvodio Kevin Durant s 22 koša.

Dario Šarić nije igrao u domaćem porazu Sacramento Kingsa, od kojih su sa 127-136 bolji bili Detroit Pistons. Tobias Harris je za pobjednike ubacio 24 koša, a Cade Cunningham je spojio 23 poena i 14 asistencija. Najbolji igrač Kingsa je bio DeMar DeRozan s 37 koševa i osam asistencija.

San Antonio Spurs su postali prva momčad koja je u novoj NBA sezoni po drugi put pobijedila aktualne prvake iz Oklahoma Cityja, svladavši ih sinoć u svom Frost Bank Centeru sa 130-110.

Keldon Johnson je bio najbolji strijelac Spursa s 25 koševa, a Stephon Castle je postigao 24 poena. Momčad Thundera je predvodio Shai Gilgeous-Alexander s 33 koša i osam asistencija.

NBA rezultati, 23.12.

Cleveland Cavaliers - New Orleans Pelicans 141-118

(Karlo Matković 10:01 min, 2 k, šut 1/6, 5 s, 1 il)

Charlotte Hornets - Washington Wizards 126-109

Philadelphia 76ers - Brooklyn Nets 106-114

Atlanta Hawks - Chicago Bulls 123-126

Indiana Pacers - Milwaukee Bucks 94-111

Miami Heat - Toronto Raptors 91-112

Dallas Mavericks - Denver Nuggets 131-130

Minnesota Timberwolves - New York Knicks 115-104

San Antonio Spurs - Oklahoma City Thunder 130-110

Phoenix Suns - Los Angeles Lakers 132-108

Utah Jazz - Memphis Grizzlies 128-137

Portland Trail Blazers - Orlando Magic 106-110

Sacramento Kings - Detroit Pistons 127-136

LA Clippers - Houston Rockets 128-108

Ljestvice:

ISTOČNA KONFERENCIJA

1. Detroit Pistons 24 6 80,0 posto

2. New York Knicks 20 9 69,0

3. Boston Celtics 18 11 62,1

4. Toronto Raptors 18 13 58,1

5. Philadelphia 76ers 16 12 57,1

6. Orlando Magic 17 13 56,7

7. Cleveland Cavaliers 17 14 54,8

8. Miami Heat 15 15 50,0

9. Atlanta Hawks 15 16 48,4

10. Chicago Bulls 14 15 48,3

11. Milwaukee Bucks 12 18 40,0

12. Charlotte Hornets 10 20 33,3

13. Brooklyn Nets 9 19 32,1

14. Indiana Pacers 6 24 20,0

15. Washington Wizards 5 23 17,9

ZAPADNA KONFERENCIJA

1. Oklahoma City Thunder 26 4 86,7 posto

2. San Antonio Spurs 22 7 75,9

3. Denver Nuggets 21 8 72,4

4. Los Angeles Lakers 19 9 67,9

5. Minnesota Timberwolves 20 10 66,7

6. Houston Rockets 17 10 63,0

7. Phoenix Suns 16 13 55,2

8. Golden State Warriors 15 15 50,0

9. Memphis Grizzlies 14 16 46,7

10. Portland Trail Blazers 12 18 40,0

11. Dallas Mavericks 12 19 38,7

12. Utah Jazz 10 19 34,5

13. LA Clippers 8 21 27,6

14. New Orleans Pelicans 8 23 25,8

15. Sacramento Kings 7 23 23,3

