LUDNICA U NBA-U /

Cleveland 'zamrznuo' Matkovićeve Pelicanse na -23, Leonard utrpao 41 poen Houstonu

Cleveland 'zamrznuo' Matkovićeve Pelicanse na -23, Leonard utrpao 41 poen Houstonu
Foto: Imagn Images/ddp Usa/profimedia

Karlo Matković zabio 2 poena uz pet skokova za 10 minuta

24.12.2025.
8:56
Hina
Imagn Images/ddp Usa/profimedia
New Orleans Pelicans su poraženi sa 141-118 na gostovanju kod Cleveland Cavaliersa, a hrvatski reprezentativac Karlo Matković je u noći sa utorka na srijedu po našem vremenu postigao dva koša i imao pet skokova za 10 minuta.

Strijelce Clevelanda je predvodio Donovan Mitchell s 27 koševa, a Zion Williamson je ubacio 26 poena za New Orleans.

LA Clippers su na svom parketu svladali Houston Rockets sa 128-108, u prvoj utakmici bez ozlijeđenog Ivice Zupca. Kawhi Leonard je s 41 košem i osam skokova bio najbolji igrač Clippersa, a James Harden je ubacio 29 poena. Rocketse je predvodio Kevin Durant s 22 koša.

Dario Šarić nije igrao u domaćem porazu Sacramento Kingsa, od kojih su sa 127-136 bolji bili Detroit Pistons. Tobias Harris je za pobjednike ubacio 24 koša, a Cade Cunningham je spojio 23 poena i 14 asistencija. Najbolji igrač Kingsa je bio DeMar DeRozan s 37 koševa i osam asistencija.

San Antonio Spurs su postali prva momčad koja je u novoj NBA sezoni po drugi put pobijedila aktualne prvake iz Oklahoma Cityja, svladavši ih sinoć u svom Frost Bank Centeru sa 130-110. 

Keldon Johnson je bio najbolji strijelac Spursa s 25 koševa, a Stephon Castle je postigao 24 poena. Momčad Thundera je predvodio Shai Gilgeous-Alexander s 33 koša i osam asistencija.

NBA rezultati, 23.12.

Cleveland Cavaliers - New Orleans Pelicans  141-118

(Karlo Matković 10:01 min, 2 k, šut 1/6, 5 s, 1 il)

Charlotte Hornets - Washington Wizards      126-109

Philadelphia 76ers - Brooklyn Nets          106-114

Atlanta Hawks - Chicago Bulls               123-126

Indiana Pacers - Milwaukee Bucks             94-111

Miami Heat - Toronto Raptors                 91-112

Dallas Mavericks - Denver Nuggets           131-130

Minnesota Timberwolves - New York Knicks    115-104

San Antonio Spurs - Oklahoma City Thunder   130-110

Phoenix Suns - Los Angeles Lakers           132-108

Utah Jazz - Memphis Grizzlies               128-137

Portland Trail Blazers - Orlando Magic      106-110

Sacramento Kings - Detroit Pistons          127-136

LA Clippers - Houston Rockets               128-108

 

Ljestvice:

ISTOČNA KONFERENCIJA

1. Detroit Pistons            24    6   80,0 posto

2. New York Knicks            20    9   69,0

3. Boston Celtics             18   11   62,1

4. Toronto Raptors            18   13   58,1

5. Philadelphia 76ers         16   12   57,1

6. Orlando Magic              17   13   56,7

7. Cleveland Cavaliers        17   14   54,8

8. Miami Heat                 15   15   50,0

9. Atlanta Hawks              15   16   48,4

10. Chicago Bulls              14   15   48,3

11. Milwaukee Bucks            12   18   40,0

12. Charlotte Hornets          10   20   33,3

13. Brooklyn Nets               9   19   32,1

14. Indiana Pacers              6   24   20,0

15. Washington Wizards          5   23   17,9

 

ZAPADNA KONFERENCIJA

1. Oklahoma City Thunder      26    4   86,7 posto

2. San Antonio Spurs          22    7   75,9

3. Denver Nuggets             21    8   72,4

4. Los Angeles Lakers         19    9   67,9

5. Minnesota Timberwolves     20   10   66,7

6. Houston Rockets            17   10   63,0

7. Phoenix Suns               16   13   55,2

8. Golden State Warriors      15   15   50,0

9. Memphis Grizzlies          14   16   46,7

10. Portland Trail Blazers     12   18   40,0

11. Dallas Mavericks           12   19   38,7

12. Utah Jazz                  10   19   34,5

13. LA Clippers                 8   21   27,6

14. New Orleans Pelicans        8   23   25,8

15. Sacramento Kings            7   23   23,3

