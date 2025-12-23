Svjedočimo povijesti! MVP lige napravio je nešto nevjerojatno i ušao u legendu

Prošlosezonski prvaci NBA lige Oklahoma City Thunder pobijedili su Memphis Grizzliese 119:103 i otišli na odličan omjer od 26 pobjeda i tri poraza ove sezone.

Briljirao je aktualni MVP lige Shai Gilgeous-Alexander koji je ubacio 31 poen i time ušao u povijest lige. Piše ESPN. Naime, Alexanderu je ovo stota (!) utakmica u nizu u kojoj zabija barem 20 poena. Drugi je to najduži niz u povijesti lige. Rekord drži legendarni Wilt Chamberlain koji je to uspio na 26 uzastopnih utakmica.

Thunder je poboljšao svoj omjer na 14-0 kod kuće, a Grizzliesi su izgubili dvije uzastopne utakmice i tri od posljednjih pet. Oklahoma City je preuzeo kontrolu serijom 12-2 koja je započela krajem treće četvrtine i produžila se u četvrtoj, te su povećali prednost na 18 poena nakon manje od dvije minute igre u posljednjoj četvrtini. Ali Memphis nije odustao, smanjivši zaostatak na četiri poena tricom Kentaviousa Caldwell-Popea manje od šest minuta prije kraja.

Thunder je odmah odgovorio s uzastopnim tricama Gilgeous-Alexandera i Brandena Carlsona te povećao vodstvo na 10 poena. Taj niz se na kraju povećao na seriju 14-2 u kojoj je Gilgeous-Alexander zabio sedam koševa te praktički odlučio pobjedu manje od dvije minute prije kraja utakmice.

Shai Gilgeous-Alexander je bio najbolji strijelac s 31 košem čemu je dodao 10 skokova, osam asistencija i četiri ukradene lopte. Jalen Williams dodao je 24 poena za Oklahoma City, dok je Ajay Mitchell postigao 16 s klupe. Kod Memphisa su najbolji sa po 16 koševa svaki bili Caldwell-Pope i Cedric Coward.

