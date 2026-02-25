Fenomenalni Bodo/Glimt uspio ono što se ne pamti još od Cruyffova Ajaxa

Odigrane su četiri uzvratne utakmice play-offa Lige prvaka i saznali smo četiri putnika u osminu finala.

Veliko se iznenađenje dogodilo u Milanu gdje je norveški Bodo Glimt srušio Inter našeg Petra Sučića, aktualnog europskog doprvaka, dobivši s ukupnih 5:2 nadmetanje kroz 180 minuta. Nakon 3:1 u Norveškoj, slavili su skandinavci i 2:1 na Meazzi.

U osmini finala će Bodo Glimt igrati protiv Sportinga ili Manchester Cityja, s tim da su Norvežani u grupnoj fazi Lige prvaka već pobijedili Manchester City na domaćem terenu s 3:1.

Bodø/Glimt je tako postao prva momčad izvan "liga petice" (Premier lige, La Lige, Bundeslige, Serie A i Ligue 1) koja je pobijedila u četiri uzastopne utakmice protiv ekipa iz tih liga u Ligi prvaka, nakon Ajaxova podviga iz sezone 1971./72.

4 - Bodø/Glimt are the first team from outside of Europe’s big five leagues to win four consecutive games in a European Cup/UEFA Champions League campaign against opponents from those leagues (England, Spain, Germany, Italy & France) since Ajax in 1971-72, who won the European… pic.twitter.com/O1jRpTwtDN — OptaJoe (@OptaJoe) February 24, 2026

Norvežani su niz započeli pobjedom 3:1 protiv Manchester Cityja u sedmom kolu ligaške faze, a nastavili su ga trijumfom 2:1 na gostovanju kod Atlética Madrida. Nakon toga su svladali Inter dvaput, a sada im slijede dvoboji protiv Sportinga ili Manchester Cityja.

Ajax je tada, predvođen legendarnim Johanom Cruyffom, dvaput pobijedio Marseille u osmini finala, dvaput Arsenal u četvrtfinalu, dok su u finalu bili bolji od Intera 2:0 uz dva pogotka Cruyffa. Kopljanici su te sezone osvojili trostruku krunu.

Dodajmo i kako je poprvi put norveška momčad eliminirala talijansku momčad u nokaut fazi Europskog kupa/Lige prvaka; općenito, to se dogodilo samo kada je Bodo/Glimt pobijedio Lazio u četvrtfinalu Europske lige 2024.-25.

1 - For the 1st time a Norwegian team have eliminated an Italian in the knockout stages of the European Cup/UEFA Champions League; in general, it had only happened when #Bodø/Glimt defeated Lazio in the quarter finals of the UEFA Europa League 2024-25. Step.#BodøInter pic.twitter.com/XaPOLrUuqh — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 24, 2026

