VIŠE OD POLA STOLJEĆA /

Fenomenalni Bodo/Glimt uspio ono što se ne pamti još od Cruyffova Ajaxa

Fenomenalni Bodo/Glimt uspio ono što se ne pamti još od Cruyffova Ajaxa
Foto: Domenico Cippitelli/IPA Sport/ipa-agency.net/PA Images/Profimedia

Veliko se iznenađenje dogodilo u Milanu gdje je norveški Bodo Glimt srušio Inter našeg Petra Sučića

25.2.2026.
0:03
Sportski.net
Domenico Cippitelli/IPA Sport/ipa-agency.net/PA Images/Profimedia
Odigrane su četiri uzvratne utakmice play-offa Lige prvaka i saznali smo četiri putnika u osminu finala. 

Veliko se iznenađenje dogodilo u Milanu gdje je norveški Bodo Glimt srušio Inter našeg Petra Sučića, aktualnog europskog doprvaka, dobivši s ukupnih 5:2 nadmetanje kroz 180 minuta. Nakon 3:1 u Norveškoj, slavili su skandinavci i 2:1 na Meazzi. 

U osmini finala će Bodo Glimt igrati protiv Sportinga ili Manchester Cityja, s tim da su Norvežani u grupnoj fazi Lige prvaka već pobijedili Manchester City na domaćem terenu s 3:1. 

Bodø/Glimt je tako postao prva momčad izvan "liga petice" (Premier lige, La Lige, Bundeslige, Serie A i Ligue 1) koja je pobijedila u četiri uzastopne utakmice protiv ekipa iz tih liga u Ligi prvaka, nakon Ajaxova podviga iz sezone 1971./72.

Norvežani su niz započeli pobjedom 3:1 protiv Manchester Cityja u sedmom kolu ligaške faze, a nastavili su ga trijumfom 2:1 na gostovanju kod Atlética Madrida. Nakon toga su svladali Inter dvaput, a sada im slijede dvoboji protiv Sportinga ili Manchester Cityja.

Ajax je tada, predvođen legendarnim Johanom Cruyffom, dvaput pobijedio Marseille u osmini finala, dvaput Arsenal u četvrtfinalu, dok su u finalu bili bolji od Intera 2:0 uz dva pogotka Cruyffa. Kopljanici su te sezone osvojili trostruku krunu.

Dodajmo i kako je poprvi put norveška momčad eliminirala talijansku momčad u nokaut fazi Europskog kupa/Lige prvaka; općenito, to se dogodilo samo kada je Bodo/Glimt pobijedio Lazio u četvrtfinalu Europske lige 2024.-25.

Bodo/glimtLiga Prvaka
