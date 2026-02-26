Niko Sigur saznao kaznu za pljuvanje protivnika u Jadranskom derbiju

Kanađanin u redovima Hajduka, Niko Sigur, saznao je kaznu za pljuvanje igrača Rijeke Stjepana Radeljića u Jadranskom derbiju odigranom u nedjelju, koji je završio pobjedom Hajduka 1-0.

Mladi veznjak, koji često igra na poziciji desnog beka, propustit će čak tri susreta. To znači da ga neće biti protiv Varaždina, Rijeke u Kupu te u velikom derbiju protiv Dinama koji se igra 8. ožujka na Poljudu.

S druge strane, Dejan Petrovič, koji je dobio crveni karton za start na nogu Huga Guillamona, propustit će dvoboje protiv Lokomotive i Hajduka (Kup).

