Svijet sporta zavijen u crno: Umro legendarni olimpijac koji je pomogao milijunima

Umro je Jeff Galloway (80), legendarni američki olimpijac, autor i trener, koji je milijunima ljudi pomogao da naprave prve trkačke korake. Njegova obitelj potvrdila je da je umro od komplikacija uzrokovanih hemoragijskim moždanim udarom u bolnici u Floridi.

Od olimpijske staze do trenerske ikone

Rođen 1945. godine, Galloway je bio uspješan trkač koji je predstavljao Sjedinjene Američke Države na Olimpijskim igrama u Münchenu 1972. godine u utrci na 10.000 metara. U svojoj karijeri postavio je američki rekord na deset milja (47:49) i bio je prvi pobjednik legendarne utrke Peachtree Road Race u Atlanti 1970. godine.

No, njegova najveća ostavština nije proizašla iz vlastitih sportskih uspjeha, već iz njegove sposobnosti da motivira i podučava druge. Nakon sportske karijere, Galloway se posvetio trenerskom radu, otvaranju specijaliziranih trgovina za trkače i pisanju. Njegova knjiga "Galloway's Book on Running" postala je bestseler, a desetljećima je pisao i kao kolumnist za časopis Runner's World, dijeleći svoje znanje s globalnom publikom.

Pionir metode koja je promijenila sve

Galloway je najpoznatiji kao tvorac revolucionarne metode treninga "Run-Walk-Run" (trčanje-hodanje-trčanje), popularno nazvane i "jeffing". Metoda, koju je počeo razvijati još 1974. godine, temelji se na strateškom uključivanju intervala hodanja u trčanje. Time je srušio uvriježeno mišljenje da je hodanje tijekom utrke znak neuspjeha.

Dokazao je da planirane pauze za hodanje smanjuju umor, sprječavaju ozljede i čuvaju energiju, omogućujući trkačima da puno lakše završe duže distance.

