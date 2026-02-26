FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ODLAZAK VELIKANA /

Svijet sporta zavijen u crno: Umro legendarni olimpijac koji je pomogao milijunima

Svijet sporta zavijen u crno: Umro legendarni olimpijac koji je pomogao milijunima
×
Foto: Natdanai Siammai/Alamy/Profimedia

Jeff Galoway je bio pionir metode koja je promijenila sve

26.2.2026.
18:40
S..
Natdanai Siammai/Alamy/Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Umro je Jeff Galloway (80), legendarni američki olimpijac, autor i trener, koji je milijunima ljudi pomogao da naprave prve trkačke korake. Njegova obitelj potvrdila je da je umro od komplikacija uzrokovanih hemoragijskim moždanim udarom u bolnici u  Floridi.

Od olimpijske staze do trenerske ikone

Rođen 1945. godine, Galloway je bio uspješan trkač koji je predstavljao Sjedinjene Američke Države na Olimpijskim igrama u Münchenu 1972. godine u utrci na 10.000 metara. U svojoj karijeri postavio je američki rekord na deset milja (47:49) i bio je prvi pobjednik legendarne utrke Peachtree Road Race u Atlanti 1970. godine.

No, njegova najveća ostavština nije proizašla iz vlastitih sportskih uspjeha, već iz njegove sposobnosti da motivira i podučava druge. Nakon sportske karijere, Galloway se posvetio trenerskom radu, otvaranju specijaliziranih trgovina za trkače i pisanju. Njegova knjiga "Galloway's Book on Running" postala je bestseler, a desetljećima je pisao i kao kolumnist za časopis Runner's World, dijeleći svoje znanje s globalnom publikom.

Pionir metode koja je promijenila sve

Galloway je najpoznatiji kao tvorac revolucionarne metode treninga "Run-Walk-Run" (trčanje-hodanje-trčanje), popularno nazvane i "jeffing". Metoda, koju je počeo razvijati još 1974. godine, temelji se na strateškom uključivanju intervala hodanja u trčanje. Time je srušio uvriježeno mišljenje da je hodanje tijekom utrke znak neuspjeha.

Dokazao je da planirane pauze za hodanje smanjuju umor, sprječavaju ozljede i čuvaju energiju, omogućujući trkačima da puno lakše završe duže distance.

POGLEDAJTE VIDEO: Oreč uoči Omonije: 'Svjesni smo koliko bi pobjeda značila klubu i hrvatskom nogometu'

SmrtTrčanjeOlimpijske IgreSjedinjene Američke Države
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx