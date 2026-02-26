Lana Jurčević objavila najintimniju objavu dosad: 'Obećala sam sebi nešto važno'

Pjevačica Lana Jurčević (38) objavila je na svom Instagram profilu najintimniju objavu dosad, posvećenu svojoj kćeri Mayla Lily i drugoj djevojčici koju uskoro očekuje s Filipom Kratofilom. Na fotografiji Lana nježno grli svoju kćer, a obje su odjevene u bijele haljine.

Poruka majčinske ljubavi

Ispod fotografije pjevačica je napisala emotivno pismo u kojem je otkrila svoja obećanja o odgoju djece. "Obećala sam sebi nešto važno. Da te neću odgajati iz straha. Ne iz tuđih mišljenja. Ne iz vlastitih rana", započela je Lana. Dodala je da će svoju kćer učiti hrabrosti, postavljanju granica i ljubavi bez zadrške. "Obećala sam sebi da neću pokušavati stvoriti savršeno dijete - nego sretno, slobodno i svoje. Moj zadatak nije da oblikujem tvoj život prema sebi. Moj zadatak je da ti dam krila — i budem ti dom", zaključila je.

Objava dolazi u vrlo značajnom razdoblju za pjevačicu. Lana je u 33. tjednu trudnoće i s partnerom Filipom Kratofilom očekuje drugu djevojčicu. Nakon gotovo godinu dana medijske pauze, krajem 2025. godine vratila se na glazbenu scenu i društvene mreže. Hashtag #DioMene nosi i naziv njezina povratničkog singla, posvećenog prvoj trudnoći tijekom koje se borila za život svoje kćeri. Objava tako povezuje njezinu glazbu s najintimnijim životnim trenucima.

Reakcije pratitelja

Objava je u samo nekoliko sati prikupila tisuće lajkova, a komentari su se nizali. Poruke poput "Divno", "Predivno napisano" i brojna srca preplavili su objavu. Jedna pratiteljica se poistovjetila s Laninim riječima: "Tako su i mene moji roditelji i hvala im na svemu". Drugi nestrpljivo očekuju njezin povratak na pozornicu: "Draga Lana, nadamo se da ćete se vratiti na scenu. Nedostajete vašoj publici".

