Hillary Clinton na svjedočenju o Epsteinu: 'Ako želite istinu o njegovim zločinima, pitajte Trumpa'

Bivša američka državna tajnica Hillary Clinton (78) izjavila je pred Nadzornim odborom Zastupničkog doma da se ne sjeća da je ikada upoznala pokojnog seksualnog prijestupnika Jeffrey Epstein te da nema nikakve informacije o njegovim kriminalnim aktivnostima.

"Ne sjećam se da sam se ikada susrela s g. Epsteinom. Nikada nisam letjela njegovim zrakoplovom niti posjetila njegov otok, domove ili urede. Nemam što dodati tome", rekla je Clinton.

Reakcija na odbijanje svjedočenja

Hillary Clinton i njezin suprug, bivši američki predsjednik Bill Clinton (79), prvotno su odbili svjedočiti pred odborom, no popustili su nakon što su zastupnici pokrenuli postupak zbog nepoštivanja Kongresa. Bill Clinton trebao bi pred odborom svjedočiti u petak.

Predsjednik odbora James Comer (republikanac) istaknuo je da istraga nije stranački napad na Hillary Clinton te naglasio da je nekoliko demokrata također podržavalo svjedočenje bračnog para. "Nitko u ovom trenutku ne optužuje Clintonove za bilo kakvo nedjelo", dodao je Comer.

U svojoj uvodnoj riječi, Clinton je optužila panel da se upušta u stranačke "ribolovne ekspedicije" prisiljavajući nju i njezina supruga da daju iskaze te je rekla da razgovaraju s pogrešnim ljudima, prenosi NBC News.

"Prisilili ste me da svjedočim, iako ste svjesni da nemam nikakvih saznanja koja bi pomogla vašoj istrazi, kako biste odvratili pozornost od postupaka predsjednika Trumpa i prikrili ih unatoč legitimnim pozivima za odgovore“, napisala je u izjavi.

"Ako ovaj odbor ozbiljno želi saznati istinu o Epsteinovim zločinima i trgovini ljudima, ne bi se oslanjao na mnoštvo novinara kako bi dobio odgovore od našeg sadašnjeg predsjednika o njegovoj umiješanosti; izravno bi ga pod zakletvom pitao o desecima tisuća puta kada se pojavljuje u Epsteinovim dosjeima“, navodi se u izjavi.

Istraživanje veza s Epsteinom

Odbor nastoji saznati više o svim eventualnim kontaktima Hillary Clinton s Epsteinom, njegovoj uključenosti u humanitarni rad Clintonovih te o odnosu koji je mogla imati s Ghislaine Maxwell, suradnicom Epsteina. Ime i slike Billa Clintona pojavljuju se u dokumentima vezanim uz istrage, no samo spominjanje ne znači ništa. Bivši predsjednik više puta je negirao bilo kakvu nezakonitost u vezi s poznanstvom s Epsteinom.

Trump u sjeni istrage

Prema izjavi bliskog prijatelja i bivšeg savjetnika Clintonovih, Sidneyja Blumenthala, republikanaci su "postavili zamku" za Donalda Trumpa (79) tako što su izdali sudski poziv za svjedočenje Billa Clintona o Jeffreyju Epsteinu. Blumenthal je za Sky News rekao da će demokrati odgovoriti na isti način, prisilivši Trumpa da svjedoči "ako i kada" preuzmu kontrolu nad Kongresom.

On je dodao da bi članovi kabineta poput Howarda Lutnicka, ministra trgovine, i odvjetnice Pam Bondi, kao i Melania Trump zbog svoje prošle veze s Epsteinovom suradnicom Ghislaine Maxwell, također mogli biti pozvani na svjedočenje. Blumenthal je komentirao i izvještaje da je američko Ministarstvo pravosuđa odgađalo objavu dokumenata koji se odnose na optužbe o seksualnom zlostavljanju maloljetnice od strane Trumpa, što bivši predsjednik negira.

"Mislim da ono što gledamo uživo je pokušaj prikrivanja. Sjećamo se Watergatea i Nixona: 'to prikrivanje, a ne zločin', je ono što vas u konačnici dovede do problema. Ovo je prilično elaborirano prikrivanje", rekao je Blumenthal.

Pauza u saslušanju zbog fotografije

Saslušanje Hillary Clinton nakratko je prekinuto nakon što je fotografija bivše državne tajnice objavljena na društvenim mrežama. Sliku je na platformi X objavio desničarski komentator i YouTuber Benny Johnson, tvrdeći da mu ju je dostavila zastupnica republikanaca Lauren Boebert.

Glasnogovornik Hillary Clinton rekao je da je dijeljenje fotografije "protiv pravila Kongresa" te da je saslušanje nakratko prekinuto "dok se utvrdi odakle fotografija dolazi i zašto bi članovi Kongresa mogli kršiti pravila".

O Jeffreyju Epsteinu

Podsjećamo, Jeffrey Epstein bio je njujorški financijer koji je godinama upravljao lancem seksualnog zlostavljanja, u kojemu su žrtve bile deseci mladih žena i maloljetnica. Epstein je imao snažne veze u američkom visokom društvu, a umro je u zatvorskoj ćeliji 2019. godine prije nego što je osuđen.

