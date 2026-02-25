Albanski nogometaš brutalno pretukao majku: Ona završila u komi, a on se bacio u Jadransko more

Stravičan zločin protresao je Italiju. Mladi nogometaš albanskih korijena Riccardo Merkuri u talijanskom gradiću Pollenza u provinciji Macerata na proslavi svog 20 rođendana pretukao je vlastitu majku i potom se bacio u more te utopio.

Svađa koja je prerasla u brutalni napad

Sve je započelo u petak navečer za vrijeme večere u obiteljskom domu. Riccardo Merkuri bio je sam s majkom, 53-godišnjom Albanom Kastriot, dok su njegov otac Mario i stariji brat bili izvan kuće. Prema informacijama talijanskih medija, tijekom večere izbila je žestoka svađa koja je eskalirala u nezamislivo nasilje. Susjedi su, uznemireni glasnom vikom, pozvali policiju. Po dolasku na mjesto događaja, policajci su zatekli stravičan prizor: Albana je ležala bez svijesti u kupaonici, okružena krvlju, sa slomljenom čeljusti i drugim teškim ozljedama lica. Riccardo je u tom trenutku već pobjegao.

Riccardo Merkuri, 20, was found dead in the sea near Pollenza, Italy, after leaving his mother Albana Kastriot unconscious with serious injuries at their home. #DailyExpress https://t.co/ATXewi0KJb pic.twitter.com/tDXtM7QvDk — Daily Express (@Daily_Express) February 25, 2026

Posljednji trenuci

U stanju šoka, vjerojatno vjerujući da je usmrtio majku, Riccardo je sjeo u svoj Mercedes i, ostavivši mobitel kod kuće, odvezao se prema obližnjem mjestu Civitanova Marche. Tamo se uputio prema luci, gdje su nadzorne kamere zabilježile njegove posljednje, dramatične trenutke. Snimke pokazuju kako mladić prvo skače u ledeno more, uspijeva se izvući na dok, skida jaknu i potom ponovno skače u vodu, iz koje više nije isplivao. Odmah je pokrenuta opsežna potraga u koju su bili uključeni vatrogasci, ronioci, obalna straža i karabinjeri, no prekinuta je zbog mraka.

Poznata obitelj albanskih korijena

Obitelj Merkuri, porijeklom iz Albanije, doselila se u Italiju još tijekom devedesetih godina i bila je dobro poznata i cijenjena u zajednici. Majka Albana vlasnica je kozmetičkog salona, a otac Mario vodi manju građevinsku tvrtku. Riccardo je bio nogometaš lokalnog amaterskog kluba ASD Montemilone Pollenza i nedavno se zaposlio kao radnik. Ništa nije upućivalo na ovakvu tragediju.

Nakon potrage koja je trajala 38 sati, tijelo nesretnog mladića pronađeno je u nedjelju. Mrtvozornik je kao uzrok smrti naveo utapanje i hipotermiju. Njegova majka Albana prevezena je u bolnicu u Macerati, gdje je stavljena u induciranu komu. Njezino stanje je teško, ali stabilno i nije životno ugrožena, no čeka je složena operacija lica.

POGLEDAJTE VIDEO: Martinjak za RTL Danas otkrio kakvi nas spektakli očekuju: 'Polučilo bi jako veliki uspjeh'