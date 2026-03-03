FREEMAIL
UŽAS U KNINU /

Brutalni obračun: Prvo ga srušio šakom u glavu, a onda je ga mlatio nogom na podu

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL/Ilustracija

Sukob muškaraca dogodio se u nedjelju ujutro

3.3.2026.
11:22
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Emica Elvedji/PIXSELL/Ilustracija
Mladić od 26 godina zaprimljen je u veteransku bolnicu "Hrvatski ponos" u Kninu nakon što ga je napao 37-godišnja u ugostiteljskom objektu. Sve je počelo kad je stariji muškarac mladića prvo udario šakom u glavu, a zbog siline udarca ovaj je pao na pod.

Stariji muškarac nije stao, nego ga je nastavio udarati dok je mlađi ležao na podu. Nekoliko puta udario ga je u ponovno u glavu.

Kako je izvijestila šibensko-kninska policija, mladića su primili u veteransku bolnicu te su utvrdili da je lakše ozlijeđen. Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja nad 37-godišnjakom zbog sumnje u pokušaj nanošenja teške tjelesne ozljede, zaradio je kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku. Redali su ga pritvorskom nadzorniku spomenute policijske uprave.

POGLEDAJTE VIDEO Izbjeglički val kreće prema Europi? Jakovina upozorava na katastrofalne posljedice rata u Iranu

