Brutalni obračun: Prvo ga srušio šakom u glavu, a onda je ga mlatio nogom na podu

Mladić od 26 godina zaprimljen je u veteransku bolnicu "Hrvatski ponos" u Kninu nakon što ga je napao 37-godišnja u ugostiteljskom objektu. Sve je počelo kad je stariji muškarac mladića prvo udario šakom u glavu, a zbog siline udarca ovaj je pao na pod.

Stariji muškarac nije stao, nego ga je nastavio udarati dok je mlađi ležao na podu. Nekoliko puta udario ga je u ponovno u glavu.

Kako je izvijestila šibensko-kninska policija, mladića su primili u veteransku bolnicu te su utvrdili da je lakše ozlijeđen. Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja nad 37-godišnjakom zbog sumnje u pokušaj nanošenja teške tjelesne ozljede, zaradio je kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku. Redali su ga pritvorskom nadzorniku spomenute policijske uprave.

