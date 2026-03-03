Život sekte: Pogled unutar totalitarnog kulta Warrena Jeffsa

‘Propovijedanje zla: Supruga u bijegu’ secira mehanizme kontrole koji su tisuće ljudi držali u psihološkom zarobljeništvu, a dodatnu težinu daje ispovijest Naomie Jessop – jedne od Jeffsovih žena i njegove osobne zapisničarke, koja je godinama bila uz sam vrh moći.

Foto: voyo

Apsolutna kontrola pod krinkom vjere

Nakon smrti oca, Jeffs se proglasio jedinim posrednikom između Boga i ljudi. Njegova riječ postala je zakon. Kontrolirao je svaki aspekt života – od imovine i obrazovanja do najintimnijih odnosa. Kroz sustav ‘dogovorenih brakova’ osobno je dodjeljivao žene muškarcima, često razbijajući obitelji kao kaznu za neposluh.

Foto: voyo

Poligamija je bila središnji stup njihove doktrine: vjerovalo se da muškarac mora imati više žena kako bi dosegao najviši stupanj spasenja. Jeffs je imao desetke supruga i više od šezdesetoro djece, učvršćujući svoj status apsolutnog autoriteta.

Zajednica je živjela izolirano, ponajviše u pograničnim područjima Utaha i Arizone te na ranču u Teksasu. Članovima je usađivano uvjerenje da je vanjski svijet pokvaren i neprijateljski nastrojen, čime se dodatno učvršćivala ovisnost o zatvorenoj zajednici.

Foto: voyo

Svakodnevica žena bila je podređena strogim pravilima. Nosile su prepoznatljive pastelne haljine i visoke frizure, bez šminke i bez prava na osobni izbor. Djevojčice su odgajane za ulogu poslušnih supruga, a udavane su i s dvanaest godina. Moto ‘Keep Sweet’ (Ostani slatka) nametao je potiskivanje svake negativne emocije i bezuvjetnu pokornost.

Foto: voyo

S druge strane, mnogi dječaci su izbacivani iz zajednice kako bi se smanjila konkurencija starijim muškarcima za žene. Ti mladići postali su poznati kao ‘izgubljeni dječaci’ – bez formalnog obrazovanja, novca i podrške obitelji.

Foto: voyo

Psihologija zarobljeništva

Jedno od ključnih pitanja koje dokumentarac otvara jest: zašto su članovi ostajali? Odgovor leži u dubokoj indoktrinaciji, ekonomskoj ovisnosti i stalnom strahu. Izopćenje je značilo potpuni prekid kontakta s obitelji i prijetnju vječnim prokletstvom.

Foto: voyo

Čak i nakon što je Jeffs završio u zatvoru, pokušavao je upravljati zajednicom slanjem poruka sljedbenicima, što pokazuje koliko je sustav bio čvrsto uspostavljen.

Foto: voyo

Priča o FLDS-u snažno je upozorenje o tome kako se pod krinkom vjere može izgraditi represivni sustav koji briše individualnost i slobodu.

Foto: voyo

Dokumentarna serija ‘Propovijedanje zla: Supruga u bijegu’ dostupna je za gledanje na platformi Voyo, gdje gledatelji mogu detaljnije upoznati potresne ispovijesti bivših članova i kompleksnu dinamiku jednog od najkontroverznijih kultova modernog doba.