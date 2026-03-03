Formula dobiva svoj VAR: Ovo će znatno smanjiti kontroverzne odluke

Međunarodna automobilistička organizacija (FIA) odlučila je za novu sezonu Svjetskog prvenstva Formule 1 uvesti još jedan novitet. Naime, uvodi se svojevrsna VAR tehnologija u vidu praćenja bolida na stazi.

U pitanju je sistem pod nazivom ECAT, a prvenstveno će biti korišten u trenucima kada se bolidi nalaze u zavojima staze, čime će se ubrzati kompletni postupak provjere.

Provedba pravila o granicama staze već dugi niz godina izaziva kontroverze. Pojavljivali su se brojni slučajevi posljednjih godina, pogotovo u kvalifikacijskim borbama, kada su vozači prelazili liniju staze u zavojima, čime bi bivali kažnjavani, a ova bi tehnologija pomogla sucima u procjeni.

Cijeli postupak prijave pogreške i razgovori sudaca s ljudima u momčadima sada će biti brži. FIA će momčadima automatski slati fotografije svakog prekršaja njihovih vozača, a osim što će se radnje ubrzati, povećava se i točnost cijelog procesa. Upotreba ovakve VAR tehnologije u Formuli 1 bit će na snazi od prve utrke - Velike nagrade Australije 8. ožujka.

