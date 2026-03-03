Jelena Rozga proslavila 30 godina karijere: 'Hvala vam što snove držite u javi'

Jedna od najvećih zvijezda hrvatske i regionalne glazbene scene, Jelena Rozga (48), dirljivom je objavom na svom Instagram profilu obilježila veliku obljetnicu. S gotovo dva milijuna pratitelja podijelila je emotivan video kojim je proslavila trideset godina od svog prvog koraka na pozornicu, trenutka koji joj je, kako je sama napisala, dao krila da poleti u svoje snove.

Splitska pjevačica, koja je karijeru započela kao pjevačica legendarne grupe Magazin, prisjetila se svojih početaka i zahvalila publici koja je uz nju sve ove godine.

Dirljiva poruka i sjećanje na početke

U objavi koja je brzo prikupila tisuće lajkova i komentara podrške, Rozga je spojila sadašnjost i prošlost. Video započinje snimkom njezine nedavne, intimne akustične izvedbe, gdje u ležernom izdanju, uz pratnju gitarista, pokazuje zrelost i samouvjerenost glazbenice na vrhuncu karijere. No, prava čarolija nastaje kada se video prebaci na arhivske snimke stare tri desetljeća. Tada vidimo vrlo mladu Jelenu, u bijeloj baletnoj haljini, kako graciozno pleše i pjeva na velikoj pozornici tijekom svog debitantskog nastupa na Dori 1996. godine s pjesmom "Aha".

"Na današnji dan, prije 30 godina, zakoračila sam prvi put na binu koja mi je dala krila da poletim u svoje snove", napisala je pjevačica u opisu. "Hvala vam što te snove držite u javi i dopuštate malenoj Jeleni da i dalje sanja", zaključila je, ganuvši svoje brojne obožavatelje. Odmah su uslijedile reakcije pune podrške i ljubavi, a komentari su preplavljeni srcima i čestitkama na impresivnom jubileju.

Od balerine do kraljice estrade

Ova objava savršeno sažima nevjerojatan put koji je Rozga prešla, od talentirane balerine iz Splita do statusa jedne od najpopularnijih i najprodavanijih izvođačica u regiji. Njezin prvi nastup označio je početak ere u grupi Magazin s kojom je snimila brojne hitove, prije nego što je 2006. godine krenula u iznimno uspješnu solo karijeru. Pjesme poput "Bižuterija", "Nirvana" i "Moderna žena" postale su glazbena podloga generacijama, a njezina popularnost ne jenjava.

Zanimljivo je da ova emotivna retrospektiva dolazi u trenutku kada je Rozgina karijera aktivnija no ikad. Nakon što je njezin singl "Lavica" iz 2024. godine poharao ljestvice, a sedam rasprodanih koncerata u beogradskom Sava Centru potvrdilo njezin zvjezdani status, pjevačica se priprema za nove velike izazove. Već za nekoliko dana, 8. ožujka, na Dan žena, održat će veliki koncert u zadarskom Arsenalu. Ipak, kruna njezine dosadašnje karijere slijedi krajem mjeseca, kada kreće na svoju prvu sjevernoameričku turneju s koncertima u Torontu, Los Angelesu, Chicagu i drugim gradovima.

Ovom objavom Jelena nije samo proslavila prošlost, već je i podsjetila svoju vjernu publiku da su upravo oni razlog zašto njezini snovi i dalje traju, dok ona sama nastavlja osvajati nove pozornice, kako u regiji, tako i diljem svijeta.