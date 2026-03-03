FREEMAIL
DVIJE DALMATINSKE /

Zlatko Dalić u svojoj pizzeriji ugostio prvog čovjeka Republike

Zlatko Dalić u svojoj pizzeriji ugostio prvog čovjeka Republike
Foto: Marko Prpic/PIXSELL

'Povratak dragih gostiju za nas je najveće priznanje'

3.3.2026.
15:02
Sportski.net
Marko Prpic/PIXSELL
Andrej Plenković i Zlatko Dalić ponovno su se našli u pizzeriji čiji je vlasnik izbornik hrvatske nogometne reprezentacije što je pizzerija The Family objavila na Instagramu

"Velika nam je čast i zadovoljstvo što nas je jučer ponovno posjetio premijer Andrej Plenković. Povratak dragih gostiju za nas je najveće priznanje, a posebno kada nam se vraća netko tko prepoznaje trud, kvalitetu i obiteljsku atmosferu koju njegujemo u restoranu The Family. Zahvalni smo na ukazanom povjerenju i veselimo se novim susretima, druženjima i lijepim trenucima za našim stolom", stoji u Instagram objavi Dalićeve pizzerije.

 

 

Fotografiju računa nisu objavili.

POGLEDAJTE VIDEO: Trofej Svjetskog prvenstva na turneji po Meksiku čuvaju kolone specijalaca i duge cijevi

Zlatko DalićAndrej PlenkovićThe Family
