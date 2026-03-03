Zlatko Dalić u svojoj pizzeriji ugostio prvog čovjeka Republike

Andrej Plenković i Zlatko Dalić ponovno su se našli u pizzeriji čiji je vlasnik izbornik hrvatske nogometne reprezentacije što je pizzerija The Family objavila na Instagramu.

"Velika nam je čast i zadovoljstvo što nas je jučer ponovno posjetio premijer Andrej Plenković. Povratak dragih gostiju za nas je najveće priznanje, a posebno kada nam se vraća netko tko prepoznaje trud, kvalitetu i obiteljsku atmosferu koju njegujemo u restoranu The Family. Zahvalni smo na ukazanom povjerenju i veselimo se novim susretima, druženjima i lijepim trenucima za našim stolom", stoji u Instagram objavi Dalićeve pizzerije.

Fotografiju računa nisu objavili.

