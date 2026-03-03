FREEMAIL
minimalno slavlje /

Hrvatska pobjedom otvorila kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo: Slijedi dvoboj sa Kosovom

Hrvatska pobjedom otvorila kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo: Slijedi dvoboj sa Kosovom
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Hrvatska je čitavim tijekom susreta u Sofiji imala terensku inicijativu, ali samo sa sporadičnim prijetnjama domaćim vratima

3.3.2026.
13:39
Tonko Medvedec
Srecko Niketic/PIXSELL
Hrvatska ženska nogometna reprezentacija pobjedom 1-0 (0-0) na gostovanju kod Bugarske u Sofiji započela je kvalifikacije za plasman na Svjetsko prvenstvo koje će se od 24. lipnja do 25. srpnja sljedeće godine održati u Brazilu.

Jedini gol na utakmici postigla je Lucija Vunić u 80. minuti preciznim prizemnim udarcem sa 15 metara nakon što joj je Maja Jošćak primirila loptu.

Hrvatska je čitavim tijekom susreta u Sofiji imala terensku inicijativu, ali samo sa sporadičnim prijetnjama domaćim vratima, no pred sam kraj dvoboja jedna je lopta ipak pronašla put do mreže.

U prvoj fazi kvalifikacija Hrvatska se nalazi u skupini 5 Lige C s Bugarskom, Kosovom i Gibraltarom. Ako osvoji prvo mjesto u skupini ili bude među dvije najbolje drugoplasirane reprezentacije u Ligi C Hrvatska će nastaviti kvalifikacije protiv neke od drugoplasiranih ili trećeplasiranih reprezentacija iz Lige A u kojoj se natječe 16 najboljih europskih selekcija.

Za četiri dana Hrvatska će u 2. kolu u Karlovcu igrati protiv Kosova.

POGLEDAJTE VIDEO: Trofej Svjetskog prvenstva na turneji po Meksiku čuvaju kolone specijalaca i duge cijevi

