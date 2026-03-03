Pomlađena Hrvatska protiv svjetske velesile: 'Na ovome treba bazirati budućnost'

Hrvatsku žensku rukometnu reprezentaciju očekuje najzahtjevniji izazov dosadašnjeg dijela kvalifikacija za Euro 2026. Nakon dvije uvjerljive pobjede protiv Kosova (32:22) i Finske (25:17), pred našim je reprezentativkama dvoboj s jednom od najjačih svjetskih selekcija Francuskom.

Prva utakmica igra se u četvrtak, 5. ožujka u 17 sati u Bjelovaru. Potpuno obnovljena Dvorana europskih prvaka bit će ispunjena do posljednjeg mjesta, što je dodatni vjetar u leđa hrvatskim rukometašicama. Susret možete pratiti uživo na RTL-u 2 i platformi Voyo.

Hrvatska se okupila po prvi puta nakon Svjetskog prvenstva u kojem su naše djevojke izgubile sve tri utakmice u skupini i na kraju zauzele 25. mjesto.

"Motivacija kad se igra za reprezentaciju mora uvijek biti maksimalna", počinje razgovor Zdravko Zovko, rukometni stručnjak i bivši izbornik. "Tako će biti i ovoga puta bez obzira na to što imamo opet puno novih lica u reprezentaciji i što ne igramo s najkvalitetnijim igračicama. Vjerujem da ove mlade djevojke mogu dati svoj maksimum, a to je u ovom momentu najvažnije i to će donijeti neki pomak u odnosu na sliku koju smo dobili na Svjetskom prvenstvu", kaže Zovko.

Foto: Marijan Susenj/PIXSELL

Zbog novih problema izbornik je naknadno pozvao Lanu Jurinu iz varaždinske Koke te Lanu Strugar iz Sinja, kojoj je ovo prvi seniorski poziv. Uz ranije pozvane Emu Novosel i Taru Đelekovčan, Hrvatska će na ovom okupljanju imati čak tri debitantice znak da je pred reprezentacijom svojevrsna smjena generacije u izazovnom trenutku.

'Muška reprezentacija može biti primjer'

"Kad pričamo o ženskoj reprezentaciji, govorimo da nisu imali neke uspjehe osim medalje u Danskoj, ali mislim da ta reprezentacija ima kvalitetu i nivo da su peto, šesto, sedmo, osmo mjesto odličan rezultat. To je moje gledanje i mislim da bi trebali nastaviti tražiti rezultate u top 10, a onda se možemo nadati da će nam se na jednom turniru otvoriti da dođemo do polufinala.

Naravno, to je teško kada stalno mijenjamo igraće, ali ovoj fazi kada se smjenjuje generacija onda je to i logično. Puno novih lica dobiva priliku i od njih se očekuje da daju veću kvalitetu i nadogradnju, a imamo se pravo nadati jer su naše kadetkinje bile u finalu Europskog prvenstva i na tome trebamo bazirati našu budućnost", kazao je Zdravko Zovko pa nastavio.

Foto: STR-1234/PIXSELL

"Ako gledam mušku reprezentaciju i generaciju Martinovića i Jaganjca, oni su izrasli do prvotimaca i do finala Svjetskog prvenstva. Očekujem da na takvom primjeru gradimo budućnost i da ženska reprezentacija iza akcije u akciju bude još bolja i da dođemo do velikih rezultata na velikim natjecanjima", rekao je optimistično Zovko.

Napravili smo veliki korak ka Euru pobjedama nad Finskom i Kosovom, sada nas čeka kud i kamo kvalitetnija Francuska.

"Naravno da je kvaliteta francuske reprezentacije i u posljednjih 20 godina kvalitetnija i bolja nego naša, ali i kod njih vidimo smjenu generacija i poznate igračice koje su bile nositeljice njihove igre odlaze. Njihova je prednost što imaju puno širu bazu i jaku ligu i klubove koji odlično igraju u Europi. Naša je šansa da i mi s mladom reprezentacijom na tu njihovu novu reprezentaciju odgovorimo jednom kvalitetnom igrom.

Ne kažem da moramo pobijediti, ali da vidimo da smo možda negdje blizu tome i mislim da imamo možda i izglede u jednoj utakmici na domaćem terenu biti konkurentni i možda napravit iznenađenje i doći do boda ili dva. Podravka igra dobro u Ligi prvaka, Lokomotiva se nosi s velikima i plasirala se u nokaut fazu Europske lige. Prema tome, imamo mi neke kvalitete koje nisu za odbaciti i koje nam pokazuju da se stvara dobra reprezentacija od dobrih klubova koje igraju u Europi. Cilj je protiv Francuske dati jednu pravu sliku", zaključio je Zdravko Zovko.

