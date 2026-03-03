FREEMAIL
ZABRANJENA LJUBAV

Kako je show 'Traitors SAD' presudio Larsi Pippen i Jordanovom sinu

Kako je show 'Traitors SAD' presudio Larsi Pippen i Jordanovom sinu
Foto: voyo

Larsa Pippen, bivša supruga NBA legende Scottieja Pippena i zvijezda reality showa 'The Real Housewives of Miami' u središtu medijske pozornosti.

3.3.2026.
12:47
Hot.hr
voyo
Ovog puta razlog nije samo njezin turbulentan ljubavni život ili prošlost obilježena prijateljstvom s klanom Kardashian, već sudjelovanje u popularnom američkom showu "Traitors SAD" koji možete gledati na platformi Voyo, u koji je ušla sa svojim, sada već bivšim, dečkom Marcusom Jordanom.

Meta na leđima od prvog dana

Druga sezona američke inačice showa 'Traitors SAD' donijela je presedan. Po prvi put u povijesti serijala, u škotski dvorac ispunjen sumnjom i paranojom ušao je jedan javni ljubavni par. Larsa i Marcus znali su da će njihov status veze automatski privući neželjenu pažnju ostalih dvadeset natjecatelja, redom veterana reality televizije. 'Znali smo da ulazimo u igru s metom na leđima', izjavio je Marcus Jordan za medije, svjestan da će drugi igrači njihov savez smatrati prijetnjom.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Larsa Pippen (@larsapippen)

Kako bi se obranili od očekivanih napada, par je skovao strategiju. Dogovorili su se da će, jednom kad igra počne, zaboraviti da su par i igrati isključivo za sebe. 'Rekli smo si: 'Hej, kad uđemo u dvorac, ja sam Larsa, ti si Marcus, i više nismo duo. Svatko je za sebe', objasnila je Larsa. Ta je odluka značila da su bili spremni čak i jedno drugo 'izdati' ili 'ubiti' u igri, sve u ime pobjede.

Ljubav koja je uzdrmala košarkaški svijet

Veza Larse Pippen i Marcusa Jordana od početka je bila kontroverzna. Ne samo zbog razlike u godinama, već prvenstveno zbog složenih odnosa njihovih obitelji. Njezin bivši suprug Scottie Pippen i Marcusov otac Michael Jordan bili su suigrači koji su ispisali povijest Chicago Bullsa, no njihov odnos danas je narušen i pun gorčine. Iako su u show 'The Traitors' ušli kao složan tim, njihova je veza nakon snimanja pukla, potvrđujući da ni najjače emocije ponekad ne mogu preživjeti pritisak javnosti i obiteljskih drama.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Larsa Pippen (@larsapippen)

Život nakon Scottieja i klana Kardashian

Prije nego što je postala poznata po vezi s Jordanovim sinom, Larsa Pippen gradila je svoj identitet u sjeni slavnih muškaraca i još slavnijih prijateljica. Gotovo dva desetljeća bila je u braku sa Scottiejem, s kojim ima četvero djece, a godinama je bila i nerazdvojna prijateljica Kim Kardashian. Njihov nagli prekid prijateljstva 2020. godine i danas je tema rasprava, a Larsa je tvrdila da je za sve kriv Kanye West, koji je navodno 'isprao mozak' cijeloj obitelji.

Foto: voyo

Nakon razvoda i udaljavanja od Kardashianovih, Larsa se uspješno vratila na reality scenu kao jedna od glavnih zvijezda 'The Real Housewives of Miami', pokrenula je vlastitu liniju nakita i otvoreno progovorila o zaradi na platformi OnlyFans. Sudjelovanjem u showu 'Traitors SAD' željela je dokazati da je puno više od bivše supruge ili bivše prijateljice.

Foto: voyo

Larsu Pippen i Marcusa Jordana gledajte u novoj sezoni 'Traitors SAD' na platformi Voyo.

