Kako je show 'Traitors SAD' presudio Larsi Pippen i Jordanovom sinu

Ovog puta razlog nije samo njezin turbulentan ljubavni život ili prošlost obilježena prijateljstvom s klanom Kardashian, već sudjelovanje u popularnom američkom showu "Traitors SAD" koji možete gledati na platformi Voyo, u koji je ušla sa svojim, sada već bivšim, dečkom Marcusom Jordanom.

Meta na leđima od prvog dana

Druga sezona američke inačice showa 'Traitors SAD' donijela je presedan. Po prvi put u povijesti serijala, u škotski dvorac ispunjen sumnjom i paranojom ušao je jedan javni ljubavni par. Larsa i Marcus znali su da će njihov status veze automatski privući neželjenu pažnju ostalih dvadeset natjecatelja, redom veterana reality televizije. 'Znali smo da ulazimo u igru s metom na leđima', izjavio je Marcus Jordan za medije, svjestan da će drugi igrači njihov savez smatrati prijetnjom.

Kako bi se obranili od očekivanih napada, par je skovao strategiju. Dogovorili su se da će, jednom kad igra počne, zaboraviti da su par i igrati isključivo za sebe. 'Rekli smo si: 'Hej, kad uđemo u dvorac, ja sam Larsa, ti si Marcus, i više nismo duo. Svatko je za sebe', objasnila je Larsa. Ta je odluka značila da su bili spremni čak i jedno drugo 'izdati' ili 'ubiti' u igri, sve u ime pobjede.

Ljubav koja je uzdrmala košarkaški svijet

Veza Larse Pippen i Marcusa Jordana od početka je bila kontroverzna. Ne samo zbog razlike u godinama, već prvenstveno zbog složenih odnosa njihovih obitelji. Njezin bivši suprug Scottie Pippen i Marcusov otac Michael Jordan bili su suigrači koji su ispisali povijest Chicago Bullsa, no njihov odnos danas je narušen i pun gorčine. Iako su u show 'The Traitors' ušli kao složan tim, njihova je veza nakon snimanja pukla, potvrđujući da ni najjače emocije ponekad ne mogu preživjeti pritisak javnosti i obiteljskih drama.

Život nakon Scottieja i klana Kardashian

Prije nego što je postala poznata po vezi s Jordanovim sinom, Larsa Pippen gradila je svoj identitet u sjeni slavnih muškaraca i još slavnijih prijateljica. Gotovo dva desetljeća bila je u braku sa Scottiejem, s kojim ima četvero djece, a godinama je bila i nerazdvojna prijateljica Kim Kardashian. Njihov nagli prekid prijateljstva 2020. godine i danas je tema rasprava, a Larsa je tvrdila da je za sve kriv Kanye West, koji je navodno 'isprao mozak' cijeloj obitelji.

Nakon razvoda i udaljavanja od Kardashianovih, Larsa se uspješno vratila na reality scenu kao jedna od glavnih zvijezda 'The Real Housewives of Miami', pokrenula je vlastitu liniju nakita i otvoreno progovorila o zaradi na platformi OnlyFans. Sudjelovanjem u showu 'Traitors SAD' željela je dokazati da je puno više od bivše supruge ili bivše prijateljice.

