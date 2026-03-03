Wayne je opet posrnuo? Viđen u 3 ujutro s dvije žene: Coleen hoda okolo bez vjenčanog prstena

Prijatelji Coleen Rooney navodno su njezina supruga Wayne Rooney nazvali 'idiotom' nakon što je viđen kako se do ranih jutarnjih sati zabavlja s nepoznatim ženama u Manchesteru, piše Daily Star

Bivši nogometaš (40) prisustvovao je zabavi uoči dodjele nagrada BRIT Awards, a prema navodima britanskih medija, večer je proveo u društvu dviju žena s kojima je pio i šalio se.

Coleen bez prstena

U međuvremenu, Coleen (39) je viđena u Cheshireu bez vjenčanog prstena dok je obavljala svakodnevne obaveze.

Fotografije su potaknule dodatna nagađanja, osobito jer se sve događa uoči važnog poslovnog trenutka za nju.

Naime, Coleen se priprema za lansiranje svoje prve kolekcije u suradnji s modnim brendom Primark, a veliko predstavljanje planirano je za četvrtak na zabavi u londonskom Mayfairu.

Jedan izvor izjavio je za The Sun:

„Coleen je jako naporno radila na ovoj kolekciji, to je ogroman projekt za nju. Zato je frustrirajuće da se Wayne ponaša kao idiot samo nekoliko dana prije njezina velikog trenutka. Coleen će uvijek stajati uz Waynea, ali njezinim je prijateljima teško gledati kako svojim ponašanjem skreće pažnju s nje.“

Fotografije do kojih je došao The Sun prikazuju Waynea kako pije s dvjema ženama, a zatim odlazi s jednom od njih. Oko 3.25 ujutro viđeni su kako ulaze u odvojena vozila.

Glasine ne jenjavaju

Jedan promatrač navodno je komentirao: „Što li bi na to rekla njegova supruga Coleen?“, dok je drugi dodao kako Wayne „nije djelovao kao da je u najboljem stanju te večeri“.

Drugi izvor tvrdi:

"Djelovao je kao da se zabavlja i šali s tim ženama. Kasnije je otišao sam. Stajao je ispred mjesta gdje se okupilo dosta ljudi i ušao u automobil. Otprilike osam minuta kasnije taksi je pokupio jednu od žena.“

Par se upoznao još u srednjoj školi u Liverpoolu, a oženili su se 2008. godine nakon šest godina hodanja. Roditelji su sinova: 16-godišnjeg Kaija, 12-godišnjeg Klaya, 10-godišnjeg Kita i osmogodišnjeg Cassa.

'Ne znam kako bi bez supruge'

Ovo nije prvi put da Wayne traži zabavu izvan bračne ložnice, no svaki put kad 'zglajza' Coleen nađe nekako snage da mu oprosti.

"Umro bih da nije bilo moje supruge", priznao je nedavno Wayne u podcastu svog bivšeg suigrača i prijatelja, Rija Ferdinanda.

Osim toga, poznat je i po problemima s alkoholom.

"Tijekom karijere sam pio dva dana zaredom. Trenirao sam, za vikend bih zabio dva pogotka, a onda bih se opet vratio alkoholu i pio dva dana u nizu", otvorio je dušu Rooney i rekao da ga je od alkohola spasila supruga Coleen.

"Supruga mi je strašno puno pomogla. Upravljala je sa mnom jer mi je to trebalo. Iskreno mislim da bih bio mrtav da nije bilo nje", rekao je legendarni engleski centarfor.

