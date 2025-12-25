'Nije bilo ništa posebno': Šokantno prevario trudnu suprugu s dvije prostitutke: 'Dogodi se, kreni dalje'

Krajem 2010. godine, dok se Europa pripremala za božićne blagdane, Wayne Rooney bio je na vrhuncu svijeta. Nogometna ikona Manchester Uniteda i engleske reprezentacije, suprug i otac, predstavljao je ideal "obiteljskog čovjeka" kojeg su obožavali milijuni. No, upravo tada, u vrijeme mira i obiteljskog zajedništva, britanski tabloidi detonirali su priču koja je zauvijek srušila tu sliku, pretvorivši sportskog heroja u glavnog aktera jednog od najvećih sportskih skandala desetljeća. Vijest da je Rooney spavao s prostitutkama dok je njegova supruga Coleen bila trudna, odjeknula je poput bombe i ostavila neizbrisivu mrlju na njegovoj karijeri i privatnom životu.

Ispovijest koja je šokirala svijet

Sve je počelo kada je tabloid Sunday Mirror objavio ekskluzivnu priču s tada dvadesetjednogodišnjom Jennifer "Jenny" Thompson. Njezina ispovijest bila je detaljna i poražavajuća. Tvrdila je kako je nogometaš platio za njezine usluge u više navrata tijekom sedam tjedana, a sve se događalo dok je Coleen bila u petom mjesecu trudnoće s njihovim prvim sinom, Kaijem. Prema njezinim riječima, Rooney joj je plaćao oko 1.400 eura po noći, a njihovi su se susreti odvijali u luksuznom hotelu Lowry u Manchesteru. Thompson je otkrila i da nije bila jedina; u jednoj prigodi pridružila im se i njezina kolegica Helen Wood, realizirajući nogometaševu fantaziju o seksu utroje.

"U krevetu je bio poprilično prosječan, nije bilo ništa posebno. Balotelli je za njega prava mašina", rekla je tad Jenny, prenose engleski mediji koja je tvrdila i da je spavala sa zločestim dečkom talijanskog nogometa. Zbog cijele priče Coleen se iselila iz zajedničkog doma, a Wayne se posipao pepelom.

‘Život mi je u ruševinama. Bio sam tako glup’, plakao je Wayne, a Coleen mu se odlučila vratiti.

I dok je Jennifer govorila kako seks s prvom zvijezdom Manchester Uniteda nije bio ništa posebno, Helen je drukčije opisala 'vježbu' s Rooneyjem.

"On je pravi sportaš na 'terenu' i dao nam je trening koji nećemo zaboraviti", rekla je Helen koja je s prijateljicom i nogometašem završila u jednom hotelu u centru Manchestera.

Helen je poznata u nogometnim krugovima. Njezina bivša svodnica Laura došapnula je novinarima kako je njezina djevojka u krevet odvukla najmanje 20 vrhunskih igrača koji igraju u Premiershipu i da je sebe oduvijek zamišljala kao WAG-sicu. Tko zna koliko je od njih bilo u brak ili još uvijek je? Laura je za Helen izjavila i da je muškarce oduvijek tretirala kao vreće s novcem, da je navodno imala odnose s petoricom nogometaša istog kluba, kao i da za nju nije bilo stvari koje ne bi napravila u krevetu.

Priča je sadržavala sve elemente skandala koji tabloidi obožavaju: slavnog sportaša, novac, seks i, kao najokrutniji detalj, izdaju trudne supruge. Javnost, koja ga je do tada gledala kao uzornog supruga, ostala je zgrožena. Imidž koji je godinama gradio raspao se u samo jednom danu.

'Dogodi se, kreni dalje': Hladan tuš za trudnu suprugu

Dok je javnost gutala svaki detalj, Coleen Rooney proživljavala je privatni pakao. Prema izvorima bliskim paru, za suprugovu nevjeru saznala je na najgori mogući način. Wayne joj je, navodno shvativši da će priča izaći u javnost, sve priznao putem SMS poruke dok je sjedila u frizerskom salonu. Njegov navodni odgovor na njezinu slomljenost bio je hladan i bezosjećajan:

"Takve se stvari događaju. Pomiri se s tim i kreni dalje".

Shrvana i ponižena, Coleen je s djetetom odmah napustila njihov obiteljski dom, vilu vrijednu više od četiri milijuna eura u Cheshireu, i potražila utjehu kod svojih roditelja u Liverpoolu. Njezina obitelj bila je bijesna. Otac Tony navodno je Rooneyu zabranio da ikada više kroči u njihovu kuću, a čak je i Wayneova rođakinja Natalie stala na Coleeninu stranu, poručivši joj javno: "Ostavi ga. Zaslužuješ milijun puta bolje, a ne nekoga tko se prema tebi odnosi kao prema smeću". Činilo se da je brak, sklopljen samo dvije godine ranije uz golemu medijsku pompu, nepovratno uništen.

Cijena slave i gorko kajanje

Dok se Rooney borio sačuvati brak i karijeru, žene u središtu afere krenule su različitim putevima. Helen Wood iskoristila je svojih pet minuta slave, pobijedivši 2014. u reality showu Celebrity Big Brother i kasnije objavivši memoare u kojima je ponovno detaljno opisala spornu noć. S druge strane, Jenny Thompson je, kako je kasnije priznala u ekskluzivnom intervjuu, proživljavala najnesretnije razdoblje života.

Za svoju je priču dobila honorar od gotovo 95.000 eura, novac koji je, kako kaže, potrošila na "ništa važno" poput dizajnerske odjeće i putovanja. No, slava joj je donijela samo anksioznost, depresiju i duboko kajanje. "Gledam unatrag na tu djevojku u jeftinom donjem rublju na naslovnici novina i mislim si koliko se toga promijenilo", izjavila je godinama kasnije. Priznala je da je u to vrijeme bila "sebična, prazna, pohlepna i opsesivna djevojka" koja nije razmišljala o šteti koju nanosi drugima, već samo o vlastitoj koristi. Majčinstvo joj je, tvrdi, spasilo život i potpuno je promijenilo. Ipak, njezina prošlost ostavila je duboke ožiljke, uključujući i probleme s povjerenjem zbog kojih je godinama bila sama.

Obrazac ponašanja koji se ponavlja

Ono što je ovaj skandal učinilo još težim za Coleen i javnost bila je činjenica da Rooneyu to nije bio prvi takav prijestup. Još 2004. godine, kao osamnaestogodišnjak, priznao je da je posjećivao prostitutke, uključujući i jednu pedesetdvogodišnju "baku". Kasniji incidenti, poput uhićenja zbog vožnje u pijanom stanju u društvu druge žene 2017. godine, samo su potvrdili obrazac ponašanja koji je bio u potpunoj suprotnosti s njegovim javnim imidžem.

Unatoč svemu, Coleen je odlučila dati suprugu drugu šansu. Nakon nekoliko dana medijske bure, vratila se u obiteljski dom, ali pod strogim uvjetima. Rooneyu su, prema tvrdnjama prijatelja, zabranjeni noćni izlasci s prijateljima te je morao pristati na niz pravila kako bi pokušao vratiti njezino povjerenje. Brak je opstao i par je dobio još trojicu sinova, ali sjena preljuba ostala je trajno prisutna. Skandal iz 2010. nije uništio samo blagdansku idilu, već je zauvijek promijenio percepciju Waynea Rooneya, ostavivši ga upamćenog ne samo kao velikog nogometaša, već i kao čovjeka čiji su osobni demoni zamalo uništili sve što je imao.