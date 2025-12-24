Varao suprugu s bratovom ženom: Skandal otkriven na blagdanskom okupljanju

Dok se na Badnjak govori o obitelji, miru i zajedništvu, jedna od najšokantnijih sportskih priča podsjeća koliko blagdani znaju biti okrutni. Legendarni bivši nogometaš Ryan Giggs, ikona Manchester Uniteda i simbol “uzornog obiteljskog čovjeka”, upravo je u božićnom krugu doživio potpuni slom privatnog imidža. Ryan Giggs jedan je od najpoznatijih sportskih seksualnih predatora u posljednjih 20 godina.

Blagdani razotkrili istinu

Godinama je Giggs u javnosti slovio kao suprotnost tipičnim nogometnim skandalima – povučen, obiteljski čovjek, vjeran suprug. No, iza zatvorenih vrata, afera s partnericom vlastitog brata trajala je godinama. Upravo su božićna obiteljska okupljanja bila trenutak kada su sumnje postale preglasne da bi ostale skrivene. Afera Ryana Giggsa s Natashom Lever, tadašnjom partnericoma, a kasnije suprugom) svog brata Rhodrija Giggsa, otkrivena je 2011. godine. Trajala je oko osam godina, otprilike od 2003. do te 2011. Iako je javno eksplodirala u svibnju 2011., istina je isplivala unutar obitelji ranije, a britanski mediji su kasnije pisali da su upravo obiteljska i blagdanska okupljanja, uključujući Božiće, bila ključni trenutci kada su sumnje postale nemoguće za ignorirati.

Tajna koja nije mogla preživjeti Božić

Dok su se obitelji okupljale oko blagdanskog stola, u Giggsovom slučaju upravo su ti trenuci bliskosti ubrzali razotkrivanje istine. Povjerenje je puklo, obiteljski odnosi su se raspali, a priča je ubrzo završila u rukama britanskih tabloida.

Kada je afera postala javna, reakcije su bile brutalne. Ne samo zbog nevjere, već zbog činjenice da je riječ o zabranjenoj vezi unutar obitelji. U blagdansko vrijeme, kada se najviše naglašavaju moral i vrijednosti, priča je odjeknula još snažnije.Božić, koji bi trebao simbolizirati oprost i novi početak, za Giggsa je označio kraj iluzije. Od uzora mladima postao je primjer kako privatni život, kad jednom ispliva, može zasjeniti i najveću sportsku karijeru.

Natasha je kasnije otkrila i da je pobacila njegovo dijete nekoliko tjedana prije nego se udala za Rhodrija u Las Vegasu 2010. Dok je skandal šokirao javnost, teško je zamisliti kako se osjećala Ryanova supruga Stacey s kojom je dobio kćer i sina...

Rhodri tada nije spomenuo samo svog brata s kojim i dan danas ne priča nego je rekao da je Natasha, s kojom je dobio dva sina, bila s još desetoricom nogometaša. Trebalo mu je pet godina da joj oprosti bol koju mu je uzrokovala, a razveli su se i u dobrim su odnosima zbog svoje djece nad kojom imaju zajedničko skrbništvo.

Afera na aferu

Rhodri je priznao za The Mirror da je još jako bijesan na Ryana i da bi ga mogao pregaziti autom kad bi ga vidio na ulici. Ne razgovara ni s majkom Lynne jer je stala na stranu njegovog brata kada se saznalo za aferu.

"Nemam 35 medalja, nisam igrao za Manchester United 20 godina i ne posjedujem veliku kuću", objasnio je zašto ga je vlastita majka izdala.

Ryan je imao niz afera koje su curile u javnost, a jedna od njegovih ljubavnica je bivša misica i reality zvijezda Imogen Thomas. Nogometaš je spriječio da Imogen iznese detalje romanse sudskim putem 2011.

"Rekla sam mu da je gotovo milijun puta, a on mi se stalno vraćao. Znao je da je to pogrešno, ali me nije htio pustiti na miru", otkrila je svojedobno Thomas.

Giggsov brak je preživio ove najupečatljivije afere dok se ne zna koliko ih je još imao. Bio je povezivan sa izvršnom direktoricom PR-a pa je njegovoj supruzi Stacey konačno prekipjelo i razišli su se 2016. te su se službeno razveli 2017.

Badnjak s gorkim podsjetnikom

Dok danas mnogi pale svijeće i okupljaju se s najbližima, slaveći rođenje Isusa Krista, Giggsova priča ostaje podsjetnik da blagdani često razotkrivaju ono što se cijele godine skriva i da istina, kad dođe, ne bira ni vrijeme ni datum.