'NORMALNO LETE' /

Hrvat iz Katra uspješno stigao do Rijada: 'Jasno mi je da se ne usude otvoriti aerodrom'

Od Emirata, preko Izraela do Omana - u planu je evakuacija Hrvata koji se našli na Bliskom istoku. Ako sve bude sigurno, sutra bi u Dubai, po neke od njih, trebao stići i zrakoplov Croatia Airlinesa. Poručio je to hrvatski šef diplomacije Gordan Grlić Radman.

"Uspio sam se dočepat Rijada, imam sutra let, u 3 popodne, sad ako to sve upali, eto mene kući. To je sve promjenjivo, nadam se da će avion poletit. Rijad normalno leti, oni ponekad zatvore kad vide rakete ili dronovi, pa ga ponovo otvore. A Doha, aerodrom je na samom moru, odmah nasuprot Irana - jasno mi je da se ne usude otvoriti aerodrom", rekao je Dražen Grubišić.

Više pogledajte u prilogu

 

3.3.2026.
19:41
Maja Oštro Flis
HrvatiBliski IstokCroatia Airlines
