Odzvonilo mobitelima u školama: Razmišlja li se i o strožoj zabrani za mlađe od 15?

Sati i minute koje mladi provode na društvenim mrežama iz godine u godinu rastu. Da je rođena u Australiji, učenica zagrebačke srednje škole Nina do prošle godine ne bi imala ni pristup mrežama jer bi bila premlada.

Nina Magzan, učenica 2. razreda Prirodoslovna škola Vladimira Preloga, kaže kako je svoj prvi profil otvorila još u petom razredu osnovne škole.

"Prvo sam otvorila Instagram, otprilike u petom razredu. Nisam ništa objavljivala, više sam pratila poznanike. Imam i TikTok, Pinterest mi je dosta bitan i imam Snapchat", govori Nina.

U osnovnoj školi mobiteli nisu dopušteni ni za vrijeme odmora, dok su u srednjoj školi zabranjeni tijekom nastave. Njezina kolegica Kaja smatra da bi potpuna zabrana za mlađe od 15 godina imala smisla.

"Mladi ne bi bili toliko pod opterećenjem svega što nam društvene mreže nude. Ne bi gledali taj standard ljepote koji se tamo nameće, nego bi imali normalnije djetinjstvo kakvo je prije bilo", kaže Kaja Mandić, učenica 4. razreda iste škole.

Strože regulacije

Novim Pravilnikom o pedagoškim mjerama korištenje mobitela u školama dodatno će se regulirati.

Božo Pavičin, glavni savjetnik ministra znanosti, obrazovanja i mladih, ističe kako će korištenje mobitela biti proglašeno neprihvatljivim ponašanjem.

"Ako nešto zabranite, morate imati i sankciju, inače se to neće provoditi. U srednjim školama jasno je propisano da su mobiteli u potpunosti zabranjeni tijekom nastave, a škola kućnim redom može zabraniti njihovo korištenje i na hodnicima te u drugim prostorima", poručuje Pavičin.

Novi Pravilnik u sve bi škole trebao stići sredinom tjedna.

Ograničenja društvenih mreža

Zbog sve veće ovisnosti mladih o društvenim mrežama, nekoliko europskih vlada razmatra ograničenja po uzoru na Australiju. Među zemljama koje razmišljaju o potpunoj zabrani mobitela za mlađe od 15 godina su Poljska, Danska, Grčka, Francuska, Španjolska i Velika Britanija.

Hoće li i Hrvatska krenuti tim putem? Damir Habijan, ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, kaže kako se o toj temi raspravlja unutar vladajuće koalicije.

"Ključno je da to pitanje razmotrimo unutar koalicije", poručuje Habijan.

Izazovi su, ističu nadležni, zaštita podataka maloljetnika i tehnička provedba eventualne zabrane. Rasprave se vode i na razini Europske unije.

"Detaljno razmišljamo o svemu. Vrlo brzo ćemo izaći s konkretnim mjerama kada budemo imali više detalja o europskim raspravama", dodaje Pavičin.

Upozorenja stručnjaka

Stručnjaci upozoravaju kako odgovornost nije samo na državama, nego i na kompanijama koje stoje iza društvenih mreža.

Ella Selak Bagarić iz Hrvatske psihološke komore naglašava kako djeca sve češće biraju online sadržaj umjesto igre na otvorenom.

"Kako napuniti parkiće? Djeci i roditeljima trebat će pomoć. U ovom prijelaznom razdoblju trebamo pojačati preventivne mjere, poticati hobije i aktivnosti kako mobitel ne bi bio prvi izbor", ističe Selak Bagarić.

Dok se čeka hoće li Hrvatska posegnuti za strožim zabranama na državnoj razini, jedno je sigurno – pravila u školama vezana uz mobitele postaju stroža i to već od sredine tjedna.