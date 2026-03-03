Putinov ideolog zaprepastio: 'Počeo je treći svjetski rat, a Rusija bi mogla biti sljedeća'

Ruski politički filozof Aleksandar Dugin, kojeg mnogi smatraju ideologom blisko povezanim s Kremljom, intenzivirao je svoju retoriku vezano uz eskalirajući sukob na Bliskom istoku i upozorio da je "treći svjetski rat započeo", prenosi Hindustan Times.

Dugin je također rekao da bi se globalna situacija mogla pogoršati ako Iran oslabi pod dugotrajnom vojnim pritiskom.

Prema objavama koje kruže društvenim platformama, Dugin je naveo da bi Rusija mogla biti sljedeća ako Iran oslabi.

Uništavaju se jedan po jedan

"Ako u Rusiji sada ne započnu stvarne patriotske reforme, situacija će postati potpuno nepredvidiva. Naši saveznici sustavno se uništavaju jedan po jedan. Jasno je tko je sljedeći i jasno je što znače pregovori s takvim neprijateljem", naveo je Dugin.

Istaknuo je i da u globalnom smislu sve ovisi o tome koliko će dugo Iranska revolucionarna garda izdržati. "Ako Iran izdrži, sve može krenuti u suprotnom smjeru. Ako se sruši, mi smo sljedeći", ocjenjuje Dugin.

Podsjetimo, Dugin je snažan pristaša ruskog predsjednika Vladimira Putina. Iako nije službeno povezan s Kremljom, strani mediji često ga nazivaju "Putinovim mozgom", dok neki pak tvrde da je njegov utjecaj preuveličan.

