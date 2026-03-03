Hrvati izlaze na ulice zbog malih plaća i mirovina: 'Glupi nismo i nemamo više vremena čekati'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

'MORAMO SE IZBORITI' /

Sindikati spremaju novi prosvjed u borbi za veće plaće i mirovine. Tvrde da plaće ne prate rast dobiti, dok su mirovine niske i ne usklađuju se s troškovima života.

'Moramo se izboriti za veće plaće i bolje mirovine', poručila je Sanja Šprem, predsjednica Matice hrvatskih sindikata.

'Dosta je ovakve generalno nepravedne raspodjele zajednički stečene vrijednosti', kaže Mladen Novosel, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske.

'Stari jesmo, glupi nismo i ono najvažnije nemamo više vremena za čekanje, poručuje Višnja Stanišić, predsjednica Sindikata umirovljenika Hrvatske. Više pogledajte u prilogu